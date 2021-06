Auf der Horst

Der Distanzunterricht während des Corona-Lockdowns war an der Oberschule Garbsen oftmals eine sehr langsame Veranstaltung – was allerdings nicht an den Schülerinnen und Schülern lag: Weil das Wlan im Schulgebäude so schlecht und anfällig war, kam der Unterricht der Lehrkräfte zu Hause bei den Schülerinnen und Schülern nur verzögert an oder stockte. Doch seit April ist die Schule mit besserem und schnellerem Internet ausgestattet, in den Räumen hängen neue Router, und sogar in der Sporthalle kann man sich mit mobilen Geräten einwählen. Auch die Räume der ehemaligen Hauptschule ebenso wie das benachbarte Johannes-Kepler-Gymnasium sind an das neue Netz angeschlossen.

„Für uns ist das sehr erfreulich“, sagt Schulleiterin Claudia Schreyer, die sich in den vergangenen Jahren immer wieder über die schlechte Ausstattung der Schule beklagt hatte. Corona hätte die digitalen Defizite deutlich sichtbar werden lassen, sagt sie. „Aber es sieht so aus, als wurde der Prozess dadurch auch beschleunigt.“

Lesen Sie auch: Lernen am Tablet: So weit ist die Digitalisierung am JKG in Garbsen

Die neue Vernetzung der Klassenräume macht es möglich, dass die Schule nun einen weiteren Schritt in Richtung Digitalisierung wagt: Nach den Sommerferien startet eine siebte Klasse als Tabletklasse. „Durch Geld aus dem Digitalpakt und den Corona-Hilfen für die digitale Sofortausstattung haben wir im Februar 50 Tablet-Computer bekommen“, sagt Harry Junek, Systemadministrator der Schule. Zwar hat es ein halbes Jahr gedauert, bis sie vom Träger, also von Fachleuten der Stadt Garbsen, eingerichtet wurden. Doch jetzt ist zumindest ein Teil der Geräte so weit einsatzbereit, dass die Tabletklasse loslegen kann.

Schüler lernen mit Leihgeräten

„Die Schülerinnen und Schüler sollen die Tablets in der Schule nutzen und damit arbeiten“, sagt Junek. Sie können Präsentationen vorbereiten, Tafelbilder gestalten und auf spezielle Apps für den Unterricht zugreifen. Allerdings wird die Pilotklasse in einer hybriden Form arbeiten – das heißt, dass Bücher, Stift, Block und Kreidetafel nicht sofort und komplett abgeschafft werden. „Viele Verlage bieten auch schon hybride Schulbücher an“, sagt Junek. Die Werke haben dann Print-Plus-Lizenzen, die auf eine erweiterte Arbeit mit dem Tablet ausgerichtet sind.

Während des kommenden Schuljahres will die Schule Erfahrungen mit der Tabletklasse sammeln und das Projekt im Anschluss weiter ausbauen. Ziel ist es, dass ab dem Schuljahr 2022/2023 der komplette fünfte Jahrgang mit Tablets startet. „Dann rollen wir das immer weiter aus, und irgendwann ist die komplette Schule ausgestattet“, sagt Schulleiterin Schreyer. Um dorthin zu kommen, müssen sich die Familien allerdings selbst um den Kauf der Geräte kümmern – und im Zweifel Hilfen beantragen. Alle Schülerinnen und Schüler mit Leihgeräten auszustatten, ist nicht möglich.

Ähnlich ist bereits die Oberschule Berenbostel vorgegangen, die die Zahl der Tabletklassen Stück für Stück aufgestockt hat und an der mittlerweile jeder Schüler und jede Schülerin mit einem eigenen Gerät ausgestattet ist. Auch der Unterricht dort ist konsequent auf die digitale Arbeit und die Möglichkeiten von Video, interaktiven Elementen und dem Zugang zum Internet ausgerichtet. Sogar im Sportunterricht kommen die Tablets dort zum Einsatz.

Technische Ausstattung hinkt hinterher

„Diese Chancen wollen wir unseren Schülerinnen und Schülern auch bieten“, sagt Schreyer. Gern hätte man sich schon viel früher auf den Weg gemacht – wenn die technische Ausstattung in den Räumen am Planetenring nicht permanent hinterherhinken würde. Gerade warten Schreyer und Systemadministrator Junek auf interaktive Whiteboards, die schon seit längerer Zeit bestellt, aber noch nicht angekommen sind. „Manchmal sind wir echt ratlos und frustriert“, sagt Schreyer.

Immerhin: Bei den Siebtklässlern und einem Großteil der Lehrerinnen und Lehrer ist das Projekt Tabletklasse auf große Begeisterung gestoßen. „Alle freuen sich, dass sie nach den Sommerferien endlich starten können“, sagt Junek.

Von Linda Tonn