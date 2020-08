Hunderte von Kindern und Jugendlichen steigen zum Schulstart wieder in die Busse. Dort gilt Maskenpflicht, die Abstände können aber in den meisten Fällen nicht eingehalten werden. Eltern machen sich Sorgen und kündigen an, ihre Kinder nicht mit dem Bus fahren zu lassen. Regiobus will unterdessen die Stichprobenkontrollen ausweiten.