Neues Steakhaus „Lewenslust“ an der B6: Stoppen alte Bäume den Bau?

Garbsen

Garbsens „Schlemmer-Eck“ an der B6 soll erneut Zuwachs bekommen: Das „Lewenslust“, ein Systemgastro-Steakhaus, soll auf dem derzeit noch bewaldeten Stück Land neben dem Cafe del Sol gebaut werden. Zumindest möchte dies das Unternehmen „Gastro & Soul“ aus Hildesheim, zu dem auch das Cafe del Sol, die Bavaria Alm und das Vapiano gehören. Die Planungen laufen bereits seit 2019, erste Vorarbeiten fanden am Rande des Uniparkplatzes bereits statt – doch auf der Zielgeraden werden nun doch noch einmal Zweifel der neu gewählten Garbsener Politik an dem Projekt laut.

Dabei geht es vor allem um die Bäume, die für den Bau abgeholzt werden sollen. Das Waldstück zwischen Campuskreisel, der B6 und dem Cafe del Sol soll für das Großraumrestaurant weitestgehend gerodet werden. Im Bauausschuss der Stadt merkte Naturschutzbeauftragte Martina Märtz an: „Für den Naturschutz ist die Vorlage eine Katastrophe.“ 150 bis 200 Jahre alte Eichen befänden sich in dem Bestand, die dem „Lewenslust“ zum Opfer fallen würden. „Ich weiß, das Verfahren ist bereits weiter fortgeschritten – aber das ist nicht mehr zeitgemäß“, kritisierte sie. „Wir haben alle gesagt, wir wollen uns mehr dem Klima- und Artenschutz widmen.“

Sie schlug vor, mit dem Unternehmen das Gespräch zu suchen, ob man nicht den Gebäudekubus, die Parkplätze und die Planung ändern könne, um wenigstens die alten Bäume im Innern des betroffenen Waldstücks, zu schonen.

Ausgleichspflanzungen ja – aber in Nienburg

Bislang sieht der gemeinsame Durchführungsvertrag von Stadt und Lewenslust-Architekten nur geringe Ersatzmaßnahmen in Garbsen vor: Etwa die Pflanzung von Laubbäumen auf dem Parkplatz – je sechs Stellplätze ein standortgerechter Laubbaum. Da im Stadtgebiet sonst keine Flächen für Aufforstung vorhanden seien, so die Verwaltung, werde der Verlust auf der rund 4500 Quadratmeter großen Waldfläche anderswo ausgeglichen: Nämlich auf einer Ackerfläche in der Gemarkung Linsburg im Landkreis Nienburg, durch eine Pflanzung von „Laubforst aus heimischen Arten oder höherwertiger Wälder“.

Dass Garbsen von dieser Ersatzmaßnahme noch nicht einmal profitiere, sorgte ebenfalls für Unmut: „Wir haben ein 1000-Bäume-Programm aufgelegt, aber dieser alte Bestand soll für einen Parkplatz gefällt werden“, kritisierte die Grünenpolitikerin Kristina Wilken. Gemeint ist damit der 2020 gefasst Plan, in den kommenden Jahren 1000 Bäume im Stadtgebiet zu pflanzen, um die CO2-Bilanz in Garbsen zu verbessern. Die Aktion geht auf einen Antrag der damaligen CDU/FDP-Gruppe im Rat zurück.

Schwächt die Ansiedlung Garbsen-Mitte?

Kritisch hinterfragt wurde das Lewenslust-Vorhaben auch von der CDU – obgleich zunächst aus anderen Gründen: „Wir haben an der Stelle inzwischen eine riesige Konzentration von Systemgaststätten. Binden wir damit nicht zu viel Kaufkraft an der B6 und schwächen Garbsen-Mitte?“, fragte CDU-Mann Heinrich Dannenbrink mit Blick auf die Planungen für den Rathausplatz. Diese Gefahr sah die Verwaltung nicht: „Wir haben in Garbsen nicht genug Gastroangebote. Das Lewenslust sehen wir eher als zusätzliches Angebot für alle, die auf der B6 unterwegs sind“, so Bürgermeister Claudio Provenzano.

Die Zweifel an der Umsetzung des Vorhabens blieben aber – und zwar trotz der fortgeschrittenen Zeit des Verfahrens, auf die Katharina Over, Leiterin der Abteilung Stadtentwicklung, mehrfach hinwies. Sie stellte aber auch klar: „Die Auslegung ist beschlossen, hat aber noch nicht stattgefunden. Erst wenn Planungen abgeschlossen sind und keine Fragen mehr sind, startet sie“, so Over.

Erste Vorbereitungsarbeiten haben offenbar bereits stattgefunden – am künftigen Parkplatz des Lebenslust (links unten). Rechts zu sehen ist das Cafe del sol. Quelle: Florian Hake

Fragen gibt es jedoch noch, weswegen sowohl CDU als auch Grüne beantragten, den Tagesordnungspunkt unbehandelt ins nächste Gremium „durchzuleiten“, um dort erst abzustimmen. „Wir werden bis dahin darüber noch einmal in der Fraktion beraten“, kündigte Dannenbrink an. Dem entsprechenden Antrag schlossen sich die Ausschussmitglieder mehrheitlich – bei auf zwei Gegenstimmen – an.

So könnte das neue Restaurant aussehen

Sollte der Rat der Stadt am Ende dem Bau des „Lewenslust“ zustimmen, erhält Garbsen ein weiteres Restaurant der Systemgastronomie. Das geplante Gebäude an der Kreuzung Bremer Straße/ An der Universität besteht aus einem Gastraum mit 190 Sitzplätzen innen und 170 Sitzplätzen (Terrasse und Dachterrasse) außen. Der Küchenbetrieb ist vom Gastraum aus durch Glasflächen einsehbar.

Mit dem Projekt expandiert die Gastro & Soul GmbH erneut in Garbsen, wo sie bereits die direkten Nachbarn Cafe del Sol und Bavaria Alm betreibt. Das „Lewenslust“ ist der neueste Wurf des Unternehmens. Es gibt bislang nur ein Restaurant der künftigen Kette in Hildesheim, das in einem alten Traditionsgasthaus am Galgenberg „Steaks und gehobene Küche“ anbietet.

Planzeichnung: So soll das neue „Lewenslust“ an der B6 aussehen. Doch zunächst muss die Politik zustimmen. Quelle: Visualisierung: „Gastro & Soul“

Auf der Karte steht Fleisch aus den USA und Argentinien sowie „dry aged“ aus Irland. Dazu gibt es laut eigener Homepage „raffinierte Vorspeisen, Salate und andere Köstlichkeiten vom Grill“. Angeboten werden unter anderem Rehrücken, Steinpilzravioli oder Kürbis-Sellerie-Suppe sowie „erlesene Weine“.

Der Name „Lewenslust“ ist afrikaans für „Lust am Leben“. Ob Garbsens Politik Lust auf diese Systemgastronomie an der B6 in Garbsen hat, wird sich möglicherweise in der nächsten Ratssitzung am 6. Dezember entscheiden.

Von Simon Polreich