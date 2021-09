Neuer Anlauf: Theater für Kinder startet wieder in Garbsen

Hannover

Vorhang auf für die Kleinen: In Garbsen startet die neue Saison des „Theater für Kinder“ – nach einer längeren Coronapause. Auch im Kulturbüro Garbsen atmet man auf: „Kulturelle Bildung, die Spaß macht – das sollte man nicht verpassen“, so Organisatorin Carolin Röser.

Nach mehreren zunächst geplanten Vorstellungen, die in den vergangenen Monaten aufgrund der Kontaktbeschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie entfallen mussten, setzt das Kulturbüro Garbsen nun darauf, in dieser Spielzeit Theaterstücke für Kinder ab drei oder vier Jahren, für Kitakinder und Grundschulkinder anbieten und auch aufführen zu können.

Dumme Gänse, der Weihnachtsmann und die Schneekönigin

Bis Mai 2022 sind insgesamt neun Stücke im Rahmen der Reihe „Theater für Kinder“ zu sehen. Den Auftakt in Garbsen macht „das Theater zwischen den Dörfern“ mit „Es waren einmal zwei wirklich dumme Gänse in einem brennenden Haus!“ am Donnerstag, 14. Oktober (9 und 10.30 Uhr) in der Aula des Schulzentrums I am Planetenring. Die moderne Fabel über Dummheit und Vorurteile eignet sich für Kinder ab vier Jahren.

Zu den weiteren Stücken zählen „Weihnachtsmann vergiss mich nicht“ am Donnerstag, 9. Dezember, in Garbsen und „Die Schneekönigin“ am Donnerstag, 16., und Freitag, 17. Dezember, in Garbsen. Der Programmflyer für die Stücke in Garbsen und auch Seelze, wo ebenfalls Programm ist, liegt unter anderem im Rathaus und in der Stadtbibliothek in Garbsen, im Kulturbüro Garbsen und in mehreren Geschäften aus.

Karten ab 5 Euro für Kinder, 6 Euro für Erwachsene

Alle Veranstaltungen in der Übersicht finden sich im Internet auf www.garbsen.de/kultur. Karten für Vorstellungen in Garbsen zum Preis von 5 Euro für Kinder und 6 Euro für Erwachsene können im Kulturbüro Garbsen unter Telefon (0 51 31) 70 76 50 oder kultur@garbsen.de reserviert werden. Gruppen ab zehn Kindern zahlen je Teilnehmer 4,50 Euro. Für „Die Schneekönigin“ gibt es Tickets zu 8, 10 und 7,50 Euro. Im Abo erhältlich ist das Dreierpaket ohne „Die Schneekönigin“ für zwölf Euro und das Viererpaket mit „Die Schneekönigin“ für 18 Euro.

Die Stadt weist noch darauf die geltenden Hygienebestimmungen hin: Es gelten die zum Zeitpunkt der jeweiligen Aufführungen aktuellen Regelungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie, derzeit 3-G-Regel und Mund-Nasen-Bedeckung bis zum Platz.

Von Simon Polreich