Garbsen

Erst durfte es nicht, jetzt kann es mitunter nicht, wie es will: Das Hotel-und Gastgewerbe in Garbsen leidet doppelt unter den Folgen der Corona-Pandemie. Mussten während des Lockdowns die Betriebe geschlossen bleiben, fehlt ihnen nun das entsprechende Personal, um die steigende Nachfrage bewältigen können.

„Wir suchen dringend Personal, sei es im Service oder im Housekeeping“, sagt Mirja Bullerdieck, Inhaberin des Hotel-Restaurants Bullerdieck in Frielingen. Auch Auszubildende würden benötigt. „Aber vielen fehlt in unserer Branche einfach die Perspektive“, so Bullerdieck weiter. Und die Sorge, was der Herbst im Zusammenhang mit Corona bringen werde, sei durchaus berechtigt. Manch einer brauche Sicherheit und Verbindlichkeit. Auch wenn viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dem Bullerdieck die Treue gehalten haben, gab es auch Abwanderungen in andere Berufe.

Mirja Bullerdieck betreibt mit ihrem Ehemann Mike das gleichnamige Hotel-Restaurant in Frielingen. Quelle: Privat

Vorteil als Familienbetrieb

„Es gibt eine sehr große Verunsicherung bei Arbeitnehmern und auch -gebern“, sagt Enis Cakmak, Juniorchef vom Spazzo Bistrorante. Das merke man auch bei den Bewerbungen um einen Ausbildungsplatz. „Wir kriegen das so weit hin und können unseren Gästen trotzdem einen guten Service bieten“, sagt er. „Das aber bedeutet mitunter auch Mehrarbeit für jeden einzelnen.“ Der Vorteil vom Spazzo sei, dass es als Familienbetrieb geführt werde. „Der Markt aber ist generell erschüttert.“

Das stellt auch Kirsten Jordan fest. Die Geschäftsführerin des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) Region Hannover kennt etliche Fälle, in denen Fachkräfte in andere Berufe abgewandert sind. „Der durch Corona noch einmal verstärkte Personalmangel wird langfristig zu Veränderungen führen“, sagt sie. Beispielsweise könnte es mehr Ruhetage geben, auch das Angebot an Speisen und Veranstaltungen sowie die Öffnungszeiten könnten angepasst werden. „Am Ende müssen die Betriebe auch betriebswirtschaftlich verantwortlich geführt werden“, sagt sie.

Zuversicht im Hotel Körber

Im Hotel-Restaurant Körber in Osterwald überwiegt Zuversicht. „Alle unsere Mitarbeiter haben uns die Treue gehalten, dafür haben wir auch einiges getan“, sagt Inhaber Jan Richard Arnecke, der das Körber gemeinsam mit seiner Frau Stefanie führt. „Unsere Kerncrew ist da und hoch motiviert.“ Zwar gehe der eine oder andere Blick auch mal in die Zukunft, aber grundsätzlich seien langfristige Perspektiven weniger Thema.

Ann-Katrin Rahlfes von der Rathausterrasse kennt die Probleme vor allem von anderen Gastronomen. „Gutes Personal zu bekommen ist nicht einfacher geworden durch Corona“, weiß sie aus Gesprächen. „Mietkellner für größere Veranstaltungen zu bekommen, ist aber auch für uns schwieriger geworden“, sagt sie. „Und unser Ausbildungsplatz für einen Koch oder eine Köchin ist auch noch nicht besetzt.“ Rahlfes Appell an die Politik: „Der Inzidenz-Grenzwert 10, der zum Tragen einer Maske verpflichtet, ist aus meiner Sicht der Situation nicht mehr angepasst und richtet sehr viel mehr Schaden an, als dass er hilft.“

Christin Zils ist langjährige Mitarbeiterin im Service im Hotel-Restaurant Bullerdieck in Frielingen. Quelle: Gert Deppe

Zahl der Beschäftigten geht zurück Die Zahl der Menschen,die in Garbsen in Hotel und Gastronomie arbeiten, ist durch die Corona-Pandemie zurückgegangen. Das geht aus der Beschäftigungsstatistik der Agentur für Arbeit Hannover hervor. Darin werden alle Beschäftigten, darunter Minijobber und sozialversicherungspflichtige Arbeitnehmer, aufgeführt. In Bezug auf Gastronomie und Hotels sagt Jann Schneider, Teamleiter im gemeinsamen Arbeitgeberservice von Arbeitsagentur und Jobcenter: „Im letzten Jahr hat ein starker Rückgang der Beschäftigung in der Branche stattgefunden. Einige Fachkräfte haben sich beruflich anders orientiert und stehen nicht mehr für die Vermittlung in den Hotel- und Gaststättenbereich zur Verfügung. Aufgrund der steigenden Stellenmeldungen gehen wir von einer langsamen Erholung aus.“ Im Dezember 2019 waren in Garbsen im Hotelgewerbe insgesamt 280 Menschen und in der Gastronomie 731 beschäftigt – 220, beziehungsweise 433 davon als sozialversicherungspflichtig Beschäftigte. Ein Jahr später (31. Dezember 2020) gab es im Hotelgewerbe insgesamt noch 245 und in der Gastronomie 583 Beschäftigte, davon 207, beziehungsweise 380, sozialversicherungspflichtig. Geringfügig beschäftigt waren zum gleichen Zeitpunkt noch 38 beziehungsweise 203 Personen. ged

Koch in Kurzarbeit

Im Sporthof Stelingen hilft der Zusammenhalt unter den Betreibern sowie den Mitarbeitern, die Folgen der Corona-Krise zu meistern. „Unser Koch Spenser Highley musste zum Beispiel in Kurzarbeit, ist aber geblieben“, sagt Sarah Wagner. Sie und ihr Mann Heiko hätten während der Durststrecke zwar versucht, andere Anreize geschaffen, sie wüssten aber auch, dass sie mit ihren „treuen Kräften Glück gehabt haben“. „Aber jetzt muss es auch weitergehen“, sagt Sarah Wagner im Hinblick auf Herbst und Winter. In diesen Monaten nämlich hat der Sporthof mit vielen Vereinsveranstaltungen seine Hochsaison.

Von Gert Deppe