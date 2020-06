Die Seen sind ein Aushängeschild von Garbsen. Aber es gibt auch häufig Probleme mit wilden Anglern, Müll und Überfütterung, sagt Waldemar Wachtel vom Naturschutzbund (Nabu). Er fordert einen rücksichtsvolleren Umgang mit der Umwelt.

Nabu: Das läuft schief an den Gewässern in Garbsen

