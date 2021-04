Berenbostel

An der Roten Reihe hat am Donnerstagmorgen feine französische Backkunst Einzug gehalten. Murielle Feugou Keubou (32) und ihr Partner Matthieu Sibenaler (36) haben ihre Patisserie eröffnet. Das Paar ist das erste Mal selbstständig und sucht sein Glück ganz bewusst in Garbsen. Wäre es eine klassische Bäckerei, wäre es übrigens die vierte im Zentrum Berenbostels.

Ja, das ist tatsächlich die alte Post, in der es so verführerisch nach Vanille und kalorienreichem Backwerk duftet. Eingang, Verkaufsraum, Küche und Kühlraum – die Post ist aufwendig umgebaut, in Weiß gehalten, sehr transparent mit freiem Blick in die Backstube, aber noch etwas kahl an den Wänden und im Tresen. „Da fehlt noch viel, aber wir wollen jetzt anfangen und nicht länger warten“, sagt Keubou. Gewartet haben sie lange genug.

Hartnäckig an den Traum geglaubt

Natürlich waren Banken in dieser Corona-Zeit nicht erpicht darauf, ins Risiko zu gehen. Und natürlich barg der Umbau Überraschungen, mit denen das Paar nicht gerechnet hatte. „Wir wollten am 1. März eröffnen, aber es war nichts wirklich fertig“, sagt Keubou. Kurz vor Eröffnung sprang ihr Webdesigner ab, die Internetseite geht nicht rechtzeitig online. „Aber Familie und Freunde kennen uns als hartnäckig und zielstrebig“, sagt Keubou und lacht hinter ihrer Maske.

Matthieu Sibenaler, in Frankreich ausgebildeter Meister der Patisserie, hat von einem solchen Geschäft geträumt. Für seine Partnerin ist das das größte Abenteuer. Sie hat am Campus in Garbsen Luft- und Raumfahrttechnik studiert, wollte promovieren und hat als wissenschaftliche Mitarbeiterin gearbeitet, als sie Sibenaler kennenlernte. „Er hat mich angesteckt mit seinem Traum. Wir sind nach Garbsen gezogen und wollen hier unsere Familie gründen. Als wir diesen Laden das erste Mal gesehen haben, wussten wir: Das ist es“, sagt Keubou.

Französisch-deutsche Partnerschaft

Ansteckend waren offenbar auch Sibenalers Kreationen. Er hat seiner Freundin immer wieder Neues aufs Tablett gelegt zum Probieren. Wenn etwas ihren Geschmack traf, hat sie immer gesagt: „J’adore“ (zu Deutsch: Ich liebe es). Das wurde ein Ritual. So sind sie auf den Namen für die Firma gekommen: Jadore Sibenaler.

Ein Standort in Hannover war auch ein Teil ihres Gedankenspieles, schied aber als zu teures Mietpflaster aus. „Garbsen ist kompakt, jung und dynamisch. Und die Lage ist top. Es gefällt uns hier“, sagt Keubou. Außerdem passt das Paar ganz gut ins internationale Garbsen: Sibenaler ist Franzose, Keubou ist Deutsche mit Wurzeln in Kamerun. Französisch ist ihre Umgangssprache, im Laden wird deutsch gesprochen. Wer die Patisserie übrigens mit einem freundlichen „Bonjour“ betritt, wird ein ebenso freundliches Lächeln in den Augen der Raumfahrttechnikerin sehen.

Von Markus Holz