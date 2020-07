Garbsen

Der Wertstoffsammelplatz am Hechtkamp in Berenbostel wird seit Jahren als Müllkippe missbraucht. Der Abfallentsorger Aha und die Stadt räumen fast täglich auf. Nichts ändert sich. Der benachbarte Sportverein TKB und ein Restaurantbetreiber fordern das Entfernen der Container. „Wir kämpfen seit fast 20 Jahren“, sagen sie. Dazu sehen weder Stadt noch Aha einen Anlass. Dass die Zustände offenbar jedoch nicht nur am Hechtkamp besorgniserregend seien, schreiben uns HAZ- und NP-Leser. Sie sehen Handlungsbedarf.

Thomas Hausmann , Garbsen-Mitte: „Es trifft immer die Anständigen“

Mir ist leider schon öfter aufgefallen, dass die Müllsammelstelle aussieht wie ein Handgranatenwurfstand. Leider trifft immer die, die ihren Müll dort anständig entsorgen und auch auf die Entsorgungsstelle angewiesen sind. Was mich allerdings wundert, dass die Stadt 20 Jahre braucht, um sich des Themas mal anzunehmen. Eventuell sollten sich Aha und die Stadt Garbsen mit der größten Problematik auseinandersetzten, die der Bekleidungscontainer. Eine Verlagerung der Müllsammelstelle verlagert nur das Problem. Selbst wenn das die Lösung sein sollte, wird unter Garantie der alte Platz trotzdem weiterhin vermüllt. Somit bleibt das Problem für die Bewohner bestehen. Ich persönlich glaube, der Platz sollte für eine längere Zeit unter Beobachtung gestellt werden. Nur so sind die „Müllferkel“ zu ermitteln und das angedrohte Bußgeld zu verhängen. Thomas Hausmann, Garbsen-Mitte

Wolfgang Steinberg , Horst: „Verwaltung hatte Prüfung versprochen“

Die Lösung mit den versenkbaren Containern hatte ich bereits vor mehr als vier Jahren propagiert. Weil die Wertstoffinsel in Horst vom Stadtarchiv wegverlegt werden musste, hatte ich – damals noch als Ratsmitglied – beantragt, eine barrierefreie Wertstoffinsel am Jibi-Markt in Horst als Pilotprojekt für Garbsen zu bauen. Aufhänger waren für mich nicht nur die Barrierefreiheit beim Einsatz der Unterflurbehälter, sondern auch die unhaltbaren Zustände auf der Wertstoffinsel in Berenbostel. Obwohl ich bereits im Vorfeld die grundsätzliche Zustimmung der Jibi-Markt-Betreiber eingeholt hatte, war die Stadtverwaltung von Anfang an dagegen. In der Beschlussvorlage der Verwaltung wurde zwar versprochen, die mittelfristige Realisierung einer barrierefreien Unterflurlösung zu prüfen, passiert ist aber seitdem nichts. Wolfgang Steinberg, Horst

Birgit Oelze , Auf der Horst: „Ohne Sanktionen wird sich nichts ändern“

Warum sollten Menschen ihr unsoziales Müll-Wegschmeiß-Verhalten ändern, wenn ihnen ihr Abfall immer wieder nachgeräumt wird, und das sogar täglich?! Geht doch so ganz prima! Solange es für sie keine merkbaren Sanktionen gegen dieses egoistische Verhalten gibt, indem sie zur Beseitigung der Verschmutzung, die sie verursacht haben, herangezogen werden und zwar vor allem für die Kosten, besteht doch für sie überhaupt kein Grund, ihr Verhalten zu ändern. Im Gegenteil! Ich beobachte bei uns Auf der Horst eine zunehmende Vermüllung, in dem das, was nicht mehr gebraucht wird, dort, wo man sich gerade befindet, fallen gelassen wird: Taschentücher, Plastikbecher, Brottüten mit Inhalt, Eisverpackungen, Süßigkeitenpapier, Kippen sowieso und neuerdings auch der Mund-Nasen-Schutz, um nur Einiges zu nennen, das ich jede Woche an einem Fußweg von der Straßenbahn-Haltestelle Skorpiongasse zur Breiten Riede einsammele. Da kann man schon froh sein, wenn die Menschen ihren Müll wenigstens noch in die Nähe von Containern und Papierkörben schmeißen. Richtig rein in die dafür vorgesehenen Behälter scheint offensichtlich zu viel verlangt zu sein. Und daran wird sich ohne Sanktionen auch nichts ändern! Birgit Oelze, Auf der Horst

Tatort Sperberhorst: An der Wertstoffinsel neben der Saturnringschule haben Unbekannte am 7. Juli Feuer gelegt. Quelle: privat

Dieter Albrecht , Auf der Horst: „Das ist ein unerträgliches Signal“

Der Kommentar spricht ein Problem an, das auch für den Containerstellplatz am Sperberhorst gilt: Die Behälter werden nicht nur in Abständen abgefackelt, sondern dienen ebenfalls als Müllkippe. Schlimm, dass damit der Zugang zu den Containern immer mal wieder selbst erschwert oder verhindert wird. Noch schlimmer, dass der Bereich sich in unmittelbarer Nähe der Grundschule Saturnring und eines Bolzplatzes befindet. Welch ein unerträgliches Signal geht von diesen Zuständen aus! Das wird nicht dadurch besser, dass in der Tat die Ordnung zügig wieder hergestellt wird. Fast möchte man darin nämlich eine Einladung sehen, den Stellplatz weiter als Müllkippe zu benutzen.

Im Kommentar finden sich ja schon Vorschläge genug (z.B. Bewegungsmelder), um Abhilfe zu schaffen. Vielleicht wäre wenigstens ein mehrsprachiges Hinweisschild mit Verweis auf Bußgelder einen Versuch wert. Vielleicht könnte auch eine entsprechende Handzettel-Aktion im Wohngebiet mit der Info über die legalen Möglichkeiten, Sperrmüll zu entsorgen, präventiv wirken. In diesem Sinne kann man sich durchaus auch andere Aktionen vorstellen. Kurz: Ein Aufgabenfeld für viele! Und: Nicht wegsehen, handeln! Dieter Albrecht, Auf der Horst

