Garbsen

Ob in Berenbostel, Stelingen oder Garbsen-Mitte – in einigen Garbsener Stadtteilen zeigte sich am Donnerstag, 22. Juli, ein ähnliches Bild: Am Straßenrand türmten sich die gelben Säcke. Insbesondere in den Stadtteilen nördlich der B6 blieben die Wertstoffsäcke liegen. „Wir hatten Probleme“, räumte Stefan Schlutter, Sprecher des privaten Abfallentsorgers Remondis, am Montag auf Nachfrage ein. Gleich drei Transporter von Remondis seien am Mittwochnachmittag mit einem Motorschaden ausgefallen. „Das ist ein Einzelfall“, sagte er. „Die Donnerstagsabfuhr ist gleich am nächsten Tag nachgeholt worden.“

„Remondis muss gewährleisten, dass die gelben Säcke zuverlässig abgeholt werden“, sagt HAZ/NP-Leser Horst Wilkens aus Berenbostel. Auch vor seinem Haus und in der gesamten Straße hieß es vergangenen Donnerstag: Müllabfuhr Fehlanzeige. „Man stelle sich vor, dass die Säcke tagelang vor den Häusern liegen und Tiere anlocken oder auf die Straße fliegen.“ Ihn ärgere besonders, dass Remondis zur Verzögerung der Tour überhaupt nicht informiere. In der Kürze der Zeit sei keine Information der Öffentlichkeit mehr möglich gewesen, erwidert Remondis-Sprecher Schlutter.

Remondis rät: Säcke wieder hereinholen

In solchen Ausnahmefällen bitte Remondis die Bürger darum, die gelben Säcke abends wieder ins Haus oder auf die Grundstücke zu stellen, so Schlutter. Dies sei allein schon wegen der sogenannten Verkehrssicherungspflicht erforderlich. Die betrifft alle Grundstückseigentümer und gilt auch für die Bürgersteige. „Die Müllsäcke sollten dann zum nächsten üblichen Abfuhrtermin wieder nach draußen gestellt werden“, sagt der Remondis-Sprecher.

Anfang 2016 hatte Remondis die Abholung des Verpackungsmülls im Umland vom Entsorger Aha übernommen. Auftraggeber ist das Duale System Deutschland.

Von Jutta Grätz