Mehr als 3 Promille: Polizei muss Betrunkenen in Klinik fahren lassen

Altgarbsen

Ein Zechgelage in der Nacht zu Sonnabend dürfte diese Männerfreundschaft jetzt belasten. Ein 71-Jähriger und ein 50-Jähriger hatten nach Polizeiangaben am Freitagabend begonnen, in der Wohnung des 71-Jährigen an der Straße Fuchsgarten in Altgarbsen zu feiern. Mehrere Flaschen Wodka sollen geleert worden sein, bevor die Polizei einschreiten musste. Denn der Gast war nicht mehr fähig, nach Hause zu gehen. Er wollte und konnte die Wohnung seines Freundes nicht mehr verlassen.

Mann muss in die Klinik

In seiner Not wandte sich der Gastgeber an die Polizei. Die Beamten geleiteten den 50-Jährigen vor die Haustür, stellten aber fest, dass sie ihn nicht alleine lassen konnten. Er soll einen Alkoholpegel von mehr als drei Promille gehabt haben. Der Mann wurde im Rettungswagen zur ärztlichen Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht.

Von Markus Holz