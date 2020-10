MIP Technology: Start-up aus Garbsen wird mit Innovationspreis ausgezeichnet

Garbsen-Mitte

Um zu erklären, was sein Unternehmen MIP Technology macht, legt Mathias Rechel eine EC-Karte auf den Tisch. „Der Magnetstreifen enthält Informationen und sorgt dafür, dass man die Karte und ihren Besitzer identifizieren kann.“ Rechel ist einer der Gründer des Garbsener Start-ups, das für seine Technologie, die Magnetische-Informations-Plattform (MIP) zur Vernetzung von Anlagen, mit dem Innovationspreis Niedersachsen ausgezeichnet worden ist. „Die Technologie kann einen wesentlichen Beitrag zur Digitalisierung im Rahmen von Industrie 4.0 leisten und Deutschland, insbesondere Niedersachsen, im globalen Wettbewerb einen Vorsprung verschaffen“, heißt es in der Begründung der Jury. Vergeben wird der mit 20.000 Euro dotierte Preis vom Innovationsnetzwerk Niedersachsen.

Markierungen zum Plagiatsschutz

Was die Gründer genau entwickelt haben? Dafür lohnt es sich zu Rechels EC-Karte zurückzukehren. „Um in der Industrie Maschinenteile zu identifizieren, nutzt man vor allem Barcodes, QR-Codes oder RFID-Chips“, sagt der Ingenieur. Sie würden an den Bauteilen angebracht, gescannt und die Daten zentral verarbeitet. „Das ist wichtig, um zu wissen, wo welches Bauteil eingesetzt wird und wie lange es schon genutzt wird.“ Auch als Plagiatsschutz werden die individuellen Markierungen eingesetzt.

Anzeige

Doch in der Produktion nutzten sich die aufgeklebten Codes häufig ab, sagt Rechel. Sie würden verschmutzt oder funktionierten bei hohen Temperaturen nicht mehr. Das Resultat: Die Information könnten nicht mehr abgerufen werden und gingen im schlimmsten Fall sogar verloren.

Prototyp der Technologie: Auf dem kupferfarbenen Magnetstreifen auf dem Bauteil werden die Informationen gespeichert. Ein Schreibkopf (rechts) schreibt sie auf das, der Lesekopf (links) kann sie ablesen. Quelle: MIP Technology

Deshalb hat der promovierte Mikropoduktionstechniker gemeinsam mit Lev Savkun und Priya Taptimthong in den Räumen des Produktionstechnischen Zentrums (PZH) nach Lösungen gesucht. Herausgekommen ist die Magnetische Informations-Plattform (MIP), eine Technologie, die ähnlich wie der Magnetstreifen auf einer EC-Karte funktioniert. Auf Bauteile wird mithilfe eines Schreibkopfes ein schmaler und sehr dünner Streifen mit digitalen Informationen aufgebracht. Diese können von einem sogenannten Lesekopf abgelesen und dann weiterverarbeitet werden. Das Material ähnelt den Bändern alter Kassetten.

Robust und dünn

„Im Prinzip ist auch die Technologie ähnlich“, sagt Rechel. „Wir überführen diese Bänder nun in die Industrie 4.0.“ Die Lösung, die das erst im Juni 2020 gegründete Start-up entwickelt hat, ist nicht nur robuster als die herkömmliche Technologie, sie kann sogar durch Metall hindurch abgelesen werden, zudem sind die Bänder so dünn, dass sie auf jedem Produkt angebracht werden können.

Die Jungunternehmer werden derzeit noch von dem Programm Exist-Forschungstransfer gefördert. „Wir haben schon erste Entwicklungsaufträge“, sagt Mitgründer Savkun. Derzeit sei man dabei, weitere Mittelständler von der Idee und der Technologie zu überzeugen. Die Nähe zum PZH, an dem alle Gründer studiert und geforscht haben, sei hilfreich. „Und auch sonst bieten Garbsen und die Region Hannover eine gute Infrastruktur“, sagt Rechel. „Die Start-up-Kultur ist besser als es viele denken.“

Von Linda Tonn