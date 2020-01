Linie 410: Ab dem 7. Januar gelten neue Abfahrtzeiten

Garbsen/Wunstorf

Ab Dienstag, 7. Januar, gelten auf der Regiobuslinie 410, die zwischen Wunstorf/IGS und der Stadtbahnendhaltestelle Garbsen unterwegs ist, geänderte Abfahrtzeiten. Wie das Unternehmen mitteilt, verkürzen sich montags bis freitags die Übergangszeiten vom Bus in die Stadtbahnlinie 4 an der Haltestelle Garbsen.

Aus diesem Grund ändern sich die Abfahrtzeiten in Fahrtrichtung Garbsen.

Die Fahrten der Linie 410 ab der Haltestelle Wunstorf/IGS starten nun um 6.28 Uhr, 7.28 Uhr, zwischen 8.28 Uhr und 10.28 Uhr alle 60 Minuten, 11.21 Uhr (nur an Schultagen), 11.28 Uhr (nur an schulfreien Tagen), 12.21 Uhr (nur an Schultagen), 12.28 Uhr (nur an schulfreien Tagen), 13.19 Uhr (nur an Schultagen), 13.28 Uhr (nur an schulfreien Tagen), 14.28 Uhr, 15.28 Uhr, 16.38 Uhr, zwischen 17.28 Uhr und 19.28 Uhr alle 60 Minuten und um 20.28 Uhr.

Ab Wunstorf/ZOBstarten die Fahrten montags bis freitags um 4.39 Uhr, 5.39 Uhr, 6.36 Uhr, 7.36 Uhr, 8.36 Uhr, 10.36 Uhr, 11.29 Uhr (nur an Schultagen), 11.36 (nur an schulfreien Tagen), 12.29 Uhr (nur an Schultagen), 12.36 Uhr (nur an schulfreien Tagen), 13.27 Uhr (nur an Schultagen), 13.36 Uhr (nur an schulfreien Tagen), 14.36 Uhr, 15.36 Uhr, 16.46 Uhr, 17.36 Uhr, 19.36 Uhr und 20.36 Uhr.

Ab Schloß Ricklingen/ Voigtstraße fährt die Linie 410 montags bis freitags um 4.51 Uhr, 5.21 Uhr, 5.51 Uhr, 6.18 Uhr, 6.48 Uhr, 7.10 Uhr (nur an Schultagen), 7.18 Uhr, 7.24 Uhr (nur an schulfreien Tagen), 7.48 Uhr, 8.03 Uhr, 8.18 Uhr, zwischen 8.48 und 10.48 Uhr alle 30 Minuten, 11.41 Uhr (nur an Schultagen), 11.48 Uhr (nur an schulfreien Tagen), 12.18 Uhr, 12.41 Uhr (nur an Schultagen), 12.48 Uhr (nur an schulfreien Tagen), 13.18 Uhr, 13.39 Uhr (nur an Schultagen), 13.48 Uhr (nur an schulfreien Tagen), 14.18 Uhr, 14.48 Uhr, 15.28 Uhr, 15.48 Uhr, 16.18 Uhr, 16.58 Uhr, 17.18 Uhr, zwischen 17.48 und 19.48 Uhr alle 30 Minuten, 20.48 Uhr, 21.50 Uhr, 22.50 Uhr und 23.50 Uhr.

Von Linda Tonn