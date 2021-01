Meyenfeld

Sie sind kostenfrei, für jeden zugänglich und bieten noch bis Ende Januar ganz neue Eindrücke: die Meyenfelder Lichttage, initiiert von der Meyenfelder Dorfrunde. „Licht verbindet “, sagt Angela-Thimian-Milz von der Arbeitsgemeinschaft Dorf und eine der Ideengeberinnen. „Und es setzt in dieser sowieso schon grauen und nun durch die Corona-Pandemie noch stilleren Zeit ein Zeichen der Hoffnung.“

Die Dorfrunde, zu der auch die Freiwillige Feuerwehr, der MTV Meyenfeld, der Schützenverein, das Atelier GRi und der Verein für Werken und Gestalten gehören, hatte die Dorfbewohner aufgerufen, bis Ende des Monats ihre Gärten jeweils abends von 17 bis 20 Uhr zu beleuchten.

Ob die Feuerwache, die passend in Blaulicht getaucht ist oder ein Hof an der Schützenstraße, der in Knallrot leuchtet: Viele Meyenfelder haben ihr Haus und ihren Garten kreativ in Szene gesetzt. Und auch die Dorfrunde selbst beteiligt sich: Sie präsentiert an der Leistlinger Straße ihren neuen Treffpunkt – einen alten Bauwagen mit leuchtend gelben Sonnenblumen.

Von Jutta Grätz