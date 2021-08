Garbsen - Auf die Pizza, fertig, los: So schmeckt es in der neuen L’Osteria in Garbsen

Jetzt geht es rund – und zwar auf dem Teller: Am Freitag eröffnet die L’Osteria an der B 6 in Garbsen. Neugierige Gäste durften aber schon vorher Pizza, Pasta und Co. testen. Wie es ihnen schmeckte, lesen Sie hier.