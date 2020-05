Baustart für die L’Osteria steht kurz bevor

Berenbostel

Da, wo die Lokomotive steht, öffnet sich innerhalb der nächsten Wochen eine Baustelle. Investor Robert Andreas Hesse und die Betreiber der L’Osteria-Kette rechnen zeitnah mit einer Baugenehmigung für ein Restaurant. Das Projekt hat sich jetzt um ein Jahr verzögert.

Platz für 400 Gäste

Die Geschäftsführung der L’Osteria-Kette will bei Möbel Hesse ein zweigeschossiges Restaurant für 400 Gäste direkt neben dem Wohnpark an der B 6 errichten – 220 Plätze im Innenraum, weitere auf dem Freisitz und der Außenterrasse. Aus den Plänen geht hervor, dass eine mediterran gestaltete Außenanlage die Pizzeria umgeben soll. Zusätzlich zu den bereits bestehenden 107 Parkplätzen des Möbelhauses kommen 33 Stellflächen sowie zwei Behindertenparkplätze. Die Gastronomie sollte zum 75-jährigen Bestehen des Möbelhauses in diesem Jahr öffnen.

Bauverwaltung und Rat hatten 2019 alles für den zügigen Baubeginn vorbereitet, als die Betreiber überraschend entschieden, das Gebäude anders zu konzipieren. Um sich rechtlich abzusichern, hat die Stadtverwaltung das gesamte Bauleitplanverfahren wiederholt. „Wir sind nach den Änderungen allesamt wieder gut in der Zeit und rechnen mit einem Baubeginn innerhalb der nächsten Wochen“, sagte Unternehmer Robert Andreas Hesse am Mittwoch. Die Hesse Wohnpark GmbH beteiligt sich maßgeblich an den Baukosten. Die Verträge seien unterschrieben, sagte Hesse.

Von Markus Holz