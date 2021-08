Garbsen

Hier spielt in den nächsten Tagen die Musik – und mehr: Mit einem charmanten Mix aus Humor und Grooves setzt das Leibniz-Theater ab Mittwoch, 18. August, seine Reihe „Kultur on the Beach“ am Blauen See in Garbsen und am Maschsee fort.

Beatbox-Comedy: Zwei Stimmen – ein Orchester

Man kann es getrost als Mundakrobatik bezeichnen, was diese zwei Herren bieten: Beatbox-Comedy bringt das Duo „The Art of Mouth“ am Mittwoch, 18. August, um 19 Uhr ins Azzurro Beach in Garbsen. Lutz Schwarz und Peter Wehrmann faszinieren mit knallharten Schlagzeug-Grooves und kompromissloser Geräusch-Comedy im Stil von „Police Academy“. Und dabei wird alles mit dem Mund gemacht: Ohne technische Mogelei klingen zwei Stimmen wie ein zehn-köpfiges Orchester.

Alles mit dem Mund: Das Duo „The Art of Mouth“ mit Peter Wehrmann (l.) und Lutz Schwarz. Quelle: privat

Wehrmann ist dabei sogar Guinnessbuch-Weltrekordhalter im Dauerbeatboxen. Stammgäste des Leibniz-Theaters kennen ihn als einen der „Männer im Baumarkt“. Ihre Sporen hat sich das Duo zudem bereits 2017 im TV beim „Großem Kleinkunstfestival“ bei den Berliner Wühlmäusen (moderiert von Dieter Nuhr) verdient. Der Eintritt in Garbsen am 18. August kostet im Vorverkauf 28,90 Euro, an der Abendkasse: 32 Euro.

Janssen und Grimm holen schöne alte Wörter „aus der Kiste“

Machen „Ping!“ am Blauen See: Die Kolumnisten Imre Grimm (l.) und Uwe Janssen widmen sich schönen, alten Wörtern. Quelle: Irving Villegas

„Ping!“ heißt das Programm der zwei hannoverschen Kolumnisten und Satiriker Uwe Janssen und Imre Grimm. Erwartet werden darf am Sonntag, 22. August, „hanebüchener Kokolores“. Janssen und Grimm holen dabei in ihrem sechsten Programm ein paar schöne, alte Wörter aus der Kiste und treiben nach alter Väter Sitte Schindluder mit dem Typenrad, dem Farbband und dem Zeitgeist: honett, bumsfidel und schlankerhand bonfortionös. Oder anders gesagt: Zwei knasternde Schwadroneure, weidlich fatigant und derohalben nur halbschlächtig schnurrig. Klar, oder?

„Ping!“ steht dabei für das „Perfekt inszeniertes Nonsensgefasel“ oder „Poesie in neuem Gewand“. Erleben werden können die „einäugigen Zwillinge der norddeutschen Sitzcomedy mit Friesematenten und Grimmatik ohne Schischi“ am 22. August ab 18 Uhr im Azzurro Beach in Garbsen. Eintritt kostet im Vorverkauf 25,90 Euro, an der Abendkasse 30 Euro.

„Dickes C“ tritt am Maschsee auf

Übrigens: Die Reihe „Kultur on the Beach“ gastiert zwischen den zwei genannten Terminen auch am Maschsee. Im Insel Beach Club tritt am Donnerstag, 19. August, ab 19 Uhr die Band „Dickes C“ auf. Bestückt mit hochkarätigen Musikern zaubert „Dickes C“ eine Fusion aus allen denkbaren Musikgenres im MTV Unplugged-Style auf die Bühne. Karten vorab 28,90 Euro, an der Abendkasse 32 Euro.

Von Simon Polreich