Schloß Ricklingen

Comedian Michael Eller, Sänger Marc Masconi, Komödiantin Stefanie Seeländer: Sie alle sind im August zu Gast auf der Azzurro-Beach-Bühne am Blauen See in Garbsen. Kultur on the Beach heißt die 18-teilige Reihe, die Theatermacher Joachim Hieke vom Leibniz Theater und sein Hannover-Team auflegen – unter freiem Himmel und als Lebenszeichen von Künstlern und seinem kleinen Spielort in Hannover zu Corona-Zeiten.

Viele der bisherigen Konzerte waren ausverkauft, zuletzt das Konzert der Partyband The Jetlags, für die Hieke nun noch ein Zusatzkonzert am 19. August arrangiert hat. „Das Programm kommt offenbar an“, sagt Hieke erfreut. „Es läuft tatsächlich besser, als ich anfangs gedacht habe.“ Und das ist das weitere Programm bis zum 12. August:

Anzeige

2. August: Comedy-Mix

Michael Eller hat als Comedian auf Kreuzfahrtschiffen angeheuert – die Lacher zünden auch an Land. Quelle: Ann-Kathrin Lange (Archiv)

Weitere NP+ Artikel

Den geballten Wahnsinn der Kreuzfahrtindustrie bringt Michael Eller schonungslos zu den Zuschauern an Land. Er erklärt die kleine Bühne des Azzurro Beach kurzerhand zum Comedy-Dampfer und legt als Captain ab. Auf rund 50 Kreuzfahrten hat Eller als Gast-Comedian das Verhalten von Passagieren, fremden Völkern und Crews studiert und weltweit viele Skurrilitäten zusammengetragen. Fragen wie „Schläft die Crew auch an Bord?“ sind dabei bei Weitem nicht die Spitze des Eisberges.

Zweiter im Bunde dieses Abends ist Andreas Weber. Wäsche waschen, Essen kochen, Klamotten kaufen. Alles Frauensache?, fragt er. ,,Ganz sicher nicht!“ Der Comedian springt in die Rolle des frischgebackenen Junggesellen, der zwei pubertierende Söhne zu erziehen hat. In seinem Solo-Programm „Single-Dad-Teilzeit- alleinerziehend“ wird er zum Ratgeber für geschundene Männernerven und bietet der Frauenwelt Einblicke in die Psyche des angeblich starken Geschlechts.

Dritter Akt des Abends: Olaf Bossi. Brauche ich das wirklich? Oder kann das weg? Diese Frage hat sich Comedian Bossi vor einigen Jahren gestellt. Während sich in Wohnung, Kalender und Kopf Gegenstände, Termine und Gedanken türmen, ist das Konto immer viel zu schnell leer, und es fehlen Zeit, Freiheit und Zufriedenheit. Bossi nimmt die Zuschauer mit auf eine Abenteuerreise in den Kosmos des Minimalismus – inklusive Tipps für die „Diät der Dinge.“

Beginn ist um 18 Uhr, Einlass ab 17 Uhr, Karten kosten 25,90, ermäßigt 21,90 Euro.

5. August: Chanson, Comedy, Kabarett aus Hannover

Sängerin und Comedian Stefanie Seeländer, hier mit ihrem Pianisten Uli Schmid, ist am 5. August zu Gast am Blauen See in Garbsen. Quelle: Privat

Beim Abend mit der Comedy Company bestimmen die Gäste selbst, worum es auf der Bühne geht, ohne dass sie selbst ins Rampenlicht treten müssen. Die selbst ernannten Großmeister der Freestyle-Comedy gehen ohne vorgefertigten Text, ohne jede Absprache auf die Bühne und improvisieren auf Zuruf kurze Szenen und Lieder oder auch längeren Texten. Die Vorgaben der Zuschauer werden spontan ungesetzt – egal ob tragische Liebesgeschichte oder spannende Science Fiction, alles ist möglich.

„Ein Lied für jede Lebenslage“ – unter diesem Motto präsentieren Stefanie Seeländer und Malte Holtmann eigenwillig-charmante und humorvolle Musikinterpretationen und Anekdoten aus dem alltäglichen Leben. Fast alles ist ihnen ein Liedchen wert: ob das Großraumbüro oder die Schlange beim Bäcker. Witz, Temperament und einfach gute Laune sind garantiert, so die Veranstalter.

Beginn ist um 19 Uhr, Einlass ab 18 Uhr, Karten kosten 25,90, ermäßigt 21,90 Euro.

9. August: Marc Masconi – „Gentleman of Music“

Er hat die Stimme von Frank Sinatra: Marc Masconi kommt an den Blauen See in Garbsen. Quelle: Michael Kriese (Archiv)

„Einen Abend zum Dahinschmelzen“ verspricht Theatermacher Hieke Besuchern des Konzertes von Sänger Marc Masconi. „Er ist ein wahrer Gentleman of Music – mit markanter Stimme, in der einen Hand der Cocktail, in der anderen das Mikrofon, dazu eine charismatische Bühnenpräsenz.“ Zum Repertoire gehören Welterfolge von Tom Jones, Frank Sinatra, Tony Christie und vielen anderen.

Beginn ist um 18 Uhr, Einlass ab 17 Uhr, Karten kosten 25,90, ermäßigt 21,90 Euro.

12. August: Thorsten Bär , Comedy: „Der Bär ist los“

Comedian Thorsten Bär tritt am 12. August in der Reihe Kultur on the Beach am Blauen See in Garbsen auf. Quelle: Privat

Der Stand-Up-Comedian und Wahlhamburger Thorsten Bär stand schon mit seinen Kollegen Dieter Hallervorden, Mike Krüger und Hape Kerkeling auf der Bühne. Nach seinem ersten Bühnenprogramm „Vadder Unser“ tourt Thorsten Bär nun mit seinem zweiten abendfüllendem Programm durch Deutschland: Am Azzurro Beach heißt es „Der Bär ist los!“ Aber auch neben der Stand-Up-Arbeit ist Thorsten Bär ein Multitalent: Ob Parodie, Außenreportage, Moderation oder eben Stand-Up – es gibt kaum eine humorvolle Disziplin, die der gebürtige Hesse nicht aus dem Effeff beherrscht.

Beginn ist um 19 Uhr, Einlass ab 18 Uhr, Karten kosten 25,90, ermäßigt 21,90 Euro.

Hier gibt es die Karten Die Bühne Azzuro Beach in Garbsen hat die Navi-Adresse Am Blauen See 119, 30823 Garbsen. Bar und Arena bieten Platz für 150 bis maximal 220 Gäste. „Kultur on the Beach“ ist ein Open-Air-Programm, etwa 80 Plätze und die Bühne sind vor Regen geschützt. Der Eintrittspreis entspricht dem Ticketpreis für einen Abend im Leibniz Theater. Hinzu kommen 4 Euro Eintritt zum Areal Blauer See, der Beleg gilt als Verzehrgutschein. Wer mit dem Auto kommt, zahlt 2 Euro Parkgebühr. Das Gelände ist mit dem Bus 126 ab Endhaltestelle Stadtbahnlinie 4 erreichbar, letzte Fahrt zurück ist um 23.52 Uhr. Das gesamte Programm und Onlinetickets finden Sie im Internet auf www.leibniz-theater.de, Ticketanbieter sind außerdem www.reservix.de und alle bekannten Vorverkaufsstellen.

Von Jutta Grätz