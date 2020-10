Altgarbsen

Ein Adler, der seine Flügel spannt. Eine schwarze Spirale, die in der Mitte eine kostbare Perle bewahrt. Und ein neugieriges Gesicht, das aus dem Farb-Wirrwarr hervorblickt. Diese und weitere Motive gibt es in der Ausstellung „Wenn die Nacht zu Ende geht“ von Shahin Hesse zu entdecken. Die Künstlerin und Galeristin zeigt ihre neuesten Gemälde in einer Ausstellung. Die Vernissage beginnt am Sonnabend, 17. Oktober, um 11 Uhr in der Galerie Hesse, Fiernhagen 32, in Altgarbsen.

Corona-Zeit kreativ nutzen

„Die Corona-Zwangspause war für mich auf der einen Seite furchtbar, und die Ungewissheit, wie es weitergeht, hat mich sehr beunruhigt“, sagt die Künstlerin. Sie habe versucht, diese negativen Gefühle in kreative Energie zu verwandeln und die Zeit produktiv zu nutzen. „Auf diese Weise sind viele neue ausdrucksstarke Werke entstanden, die ich nun gerne den Menschen zeigen möchte.“ Der Titel der Ausstellung „Wenn die Nacht zu Ende geht“ deutet den Hoffnungsschimmer am Horizont an. Wenn das Dunkle weicht, kommt wieder die Helligkeit und damit die Hoffnung.

Gemälde sind farbenfroh und expressiv

Die abstrakten Gemälde mit figuralen Elementen haben eine poetische Komponente. Sie sind farbenfroh und expressiv. Die Künstlerin möchte damit einen Lichtblick setzen. Shahin Hesse malt hauptsächlich mit Acrylfarben. Ihre überwiegend großformatigen Bilder sind zwischen einem und zwei Metern groß. Mit ihren Werken regt die gebürtige Iranerin den Betrachter zum Nachdenken an. Sie hofft bei der Vernissage und zu den Öffnungszeiten der Ausstellung auf angeregte Gespräche mit den Besuchern.

„Schwarzes Sonnenloch“ heißt dieses Werk von Künstlerin Shahin Hesse. Quelle: privat

Die Künstlerin kommt ursprünglich aus Teheran. Sie gehört der religiösen Minderheit des Bahaismus an, die in ihrer Heimat verfolgt wird. In Zeiten der Revolution 1979 floh Hesse in einer Nacht-und-Nebel-Aktion, wie sie selbst sagt, nach Deutschland. 2011 begann sie ein Gasthörerstudium an der Hochschule für Bildende Kunst in Braunschweig.

Info: Aufgrund der gebotenen Corona-Regeln dürfen sich nur maximal 15 Besucher gleichzeitig in der Galerie aufhalten. Im Innenraum besteht Mund-Nasen-Schutz-Pflicht. Die Ausstellung ist bis Sonntag, 25. Oktober, an den Wochenenden von 11 bis 16 Uhr zu sehen sowie nach Absprache unter Telefon (0170) 6618419.

Von Anke Lütjens