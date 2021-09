Kommunalwahl in Garbsen - Wahl in Garbsen: So können Sie in Osterwald und Heitlingen wählen

Bei der Kommunalwahl am 12. September in Garbsen haben Wählerinnen und Wähler in Osterwald und Heitlingen fünf Wahlbögen und elf Stimmen. Wie und wen können Sie wählen? Hier finden Sie Ihre Kandidaten auf einen Blick.