Garbsen

Am Sonntag, 12. September, ist in Niedersachsen Kommunalwahl. Bürgerinnen und Bürger in Berenbostel und Stelingen können an diesem Tag sowohl für einen Bürgermeisterkandidaten oder eine -kandidatin stimmen, als auch Kreuze für die Zusammensetzung von Rat und Ortsrat machen. Am gleichen Tag werden zudem Regionspräsident und Regionsversammlung gewählt. Sie haben am 12. September fünf Wahlbögen und elf Stimmen.

Sollte bei der Bürgermeisterwahl und der Wahl des Regionspräsidenten kein Kandidat die absolute Mehrheit erreichen, gibt es am Sonntag, 26. September, zeitgleich mit der Bundestagswahl eine Stichwahl zwischen den beiden Kandidaten, die am 12. September die meisten Stimmen erhalten hatten.

Wahlberechtigt sind EU-Staaten-Angehörige ab 16 Jahren. Die politischen Mandatsträger in allen Gremien sowie Bürgermeister und Regionspräsident werden erstmals alle für fünf Jahre gewählt. Wahllokale für Berenbostel und Stelingen sind das Geschwister-Scholl-Gymnasium, die Ratsschule, die Begegnungsstätte im Werner-Baesmann-Park und die Grundschule Stelingen. Diese Kandidaten können Sie in Berenbostel und Stelingen wählen:

Region: 45 Kandidaten für 85 Sitze

Wahl zur Regionspräsidentin oder zum Regionspräsidenten: Zur Wahl stehen acht Kandidaten. Als aussichtsreich gelten Steffen Krach (SPD), Christine Karasch (CDU) und Frauke Patzke (Die Grünen).

Info:Sie haben auf diesem Wahlbogen eine Stimme.

Wahl zur Regionsversammlung: Bei dieser Wahl bilden Garbsen und die Wedemark den Wahlbereich 11. Auf dem Wahlbogen finden Sie 45 Kandidaten aus elf Parteien. Hier finden Sie das Muster des Wahlbogens. Die Regionsversammlung hat 84 Mitglieder. Der direkt gewählte Regionspräsident hat den 85. Sitz.

Diese vier Politikerinnen und Politiker aus Garbsen sind zurzeit Regionsabgeordnete: für die SPD Karsten Vogel, für die CDU Nesrin Odabasi und Eberhard Wicke und für die AfD Manfred Kammler. Vogel, Odabasi und Kammler treten erneut an. Auf dem Wahlbogen finden Sie insgesamt 21 Kandidaten aus Garbsen, 17 aus der Wedemark und sieben aus weiteren Regionskommunen. Kuriosum: Die fünf Kandidaten der Grünen kommen alle aus Garbsen.

Info: Sie haben drei Stimmen, die Sie nach Ihren Präferenzen beliebig auf Kandidaten und/oder Listen verteilen können.

Was macht eigentlich die Regionsversammlung? Die Regionsversammlung ist das wichtigste politische Entscheidungsorgan der Region Hannover. Sie besteht aus gewählten 84 Mitgliedern. Das 85. stimmberechtigte Mitglied ist der Regionspräsident. Die Region Hannover ist ein bundesweit ungewöhnlicher Zusammenschluss des Zentrums (Stadt Hannover) mit 20 Umlandkommunen. Dabei müssen die Interessen so unterschiedlicher Städte wie Hannover mit 532.000 Einwohnern und einem Etat von 2,3 Milliarden Euro und Hemmingen mit 19.000 Einwohnern und einem Etat von 40 Millionen Euro ausgeglichen werden. Die Regionsversammlung tagt öffentlich im Haus der Region in der Hildesheimer Straße in Hannover und trifft wichtige politische Entscheidungen für die Region. Zum Beispiel legt sie den 2,4 Milliarden Euro starken Haushalt der Region fest – die Kommunalpolitiker entscheiden also, wofür das Geld ausgegeben wird und ob Abgaben erhöht oder gesenkt werden, etwa die Müllgebühren. Lesen Sie hier mehr zum Thema

Eine Stimme in der Bürgermeisterwahl

Bürgermeisterwahl:In Garbsen bewerben sich fünf Kandidaten um die Nachfolge von Christian Grahl (in der Reihenfolge wie auf dem Wahlbogen): Claudio Provenzano (SPD), Björn Tegtmeier (CDU), Uwe Mohrhoff (Grüne), Monika Probst (parteilos, FDP) und Ahmet Cagli (unabhängiger Kandidat).

Info: Sie haben eine Stimme. Wahlbögen ohne Kreuz oder mit mehr als einem Kreuz sind ungültig.

Was macht eigentlich ein Bürgermeister? Und wie viel verdient er? Aufgaben: Der Bürgermeister oder die Bürgermeisterin steht an der Spitze einer Stadt oder Gemeinde und leitet hauptamtlich die Verwaltung. Zudem ist er auch ein bedeutender Repräsentant seiner Kommune, eröffnet Volksfeste und Ähnliches und nimmt andere öffentliche Termine wahr. Innerhalb der Verwaltung einer Stadt begleitet der Bürgermeister die sogenannte Beschlussgebung: Er bereitet die Beschlüsse des Verwaltungsausschusses und der Orts- beziehungsweise Stadtbezirksräte vor – die stimmen dann ab. Eine weitere Aufgabe ist es, die Entscheidungen vom Rat, der Fachausschüsse und der Orts- beziehungsweise Bezirksräte mit seiner Verwaltung umzusetzen und auszuführen. Die gewählten Politikerinnen und Politiker im Rat und seinen Fachausschüssen und die Orts- beziehungsweise Bezirksräte muss der Bürgermeister über wichtige Angelegenheiten informieren. Persönliches: Ein Bürgermeister kann einer Partei angehören, muss er aber nicht. Er muss am Wahltag mindestens 23 Jahre alt und darf noch nicht 67 Jahre alt sein. Wahl: Die Bürgerinnen und Bürger wählen ihn alle fünf Jahre direkt. Bei der Wahl muss ein Kandidat oder eine Kandidatin mindestens 50 Prozent der Stimmen bekommen. Ist das im ersten Wahlgang nicht der Fall, kommt es zu einer Stichwahl zwischen den Bewerbern mit den meisten Stimmen. In diesem Jahr finden die Stichwahlen am 26. September statt, dem Tag der Bundestagswahl Gehalt: Wie viel Geld ein Bürgermeister verdient, hängt von der Einwohnerzahl der Stadt ab. Daraus ergibt sich ein Grundgehaltssatz von 7153 Euro für Gemeinden mit weniger als 10.000 Einwohnern bis hin zu 12.201 Euro im Monat für den Oberbürgermeister von Hannover.

Rat der Stadt: Drei Stimmen

Die 43 Mitglieder des Rates (Politiker plus Bürgermeister) setzen sich zusammen aus den Kandidaten der Wahlbereiche I bis IV. Teile von Berenbostel und der Ort Stelingen bilden den Wahlbereich III, das sind die Wahlbezirke Berenbostel 2 bis 12 und die beiden Wahlbezirke Stelingen 1 und 2. Zu welchem Wahlbezirk Sie gehören, finden Sie auf Ihrer Wahlbenachrichtigungskarte. Dies sind Ihre 35 Kandidaten (Reihenfolge nach Listenplatz):

SPD: Provenzano, Claudio; Roggenkamp, Gudrun; Stuhldreher, Caroline; Jasiniok, Marlies; Mannschatz-Önemli, Kerstin; Begau, Oliver; Förster, Manuela; Walgenbach, Ingemar; Claus-Kappher, Angela; Jasiniok, Manfred.

CDU: Dannenbrink, Heinrich; Giesler, Björn; Hasselhorst, Klaus; Kubocz, Bettina; Kalt, Hans-Gert; Manzano Bremer, Francisco; Patzschke, Lennart-Daniel; Less, Jens; Ungar, Gabriel; Chyti, Anna; Gestefeld, Sandra und Schnebel, Daniel.

Bündnis 90/Die Grünen: Diallo-Hartmann, Djenabou; Sostmann, Tibor; Schubert, Sven; Pigge, Enno und Wilken, Dennis.

AfD: Ohm, Florian.

FDP: Koschik, Florian; Jacobsen, Dr. Hans-Jörg und Köster, Reimer.

Die Linke: Tönnies, David.

Die Unabhängigen: Otremba, Thomas; Bolza, Denise und Sauerteig, Gerhard.

Info:Sie haben drei Stimmen. Diese können Sie auf einen, zwei oder drei Kandidaten verteilen. Sie können auch zwei Kandidaten und eine Liste wählen oder auch alle drei Kreuze bei einer Liste setzen. Wahlbögen mit einem oder zwei Kreuzen sind gültig. Bögen ohne Kreuz oder mit mehr als drei Kreuzen sind ungültig.

Was macht eigentlich der Rat der Stadt? Jede Stadt oder Gemeinde hat einen Rat. In dem Gremium sitzen die sogenannten Ratspolitiker, die die Interessen der Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt vertreten. Für diese Aufgabe werden sie von den Bürgern für fünf Jahre gewählt. Der Rat stimmt in seinen Sitzungen zum Beispiel darüber ab, wo eine neue Straße oder Schule gebaut oder wie viel Geld in Bibliotheken investiert werden soll. Der Rat kümmert sich somit um alle Selbstverwaltungsangelegenheiten der Stadt oder Gemeinde. Dazu gehören zum Beispiel auch die Wasserversorgung und Kanalisation. Für die verschiedenen Themen gibt es Arbeitsgruppen – die sogenannten Fachausschüsse wie den Bauausschuss, Haushaltsausschuss oder Sozialausschuss. In den Ausschüssen diskutieren die Experten eines Themas aus verschiedenen Parteien miteinander. Der Finanzausschuss ist zum Beispiel damit beauftragt, den Haushalt der Stadt zu planen und zu beraten, ob die Gewerbe- oder Grundsteuer angehoben oder gesenkt werden soll. Im Kulturausschuss geht es hingegen um die Förderung von Kunst und Wissenschaft sowie über Angelegenheiten der Volkshochschule. Lesen Sie hier mehr zum Thema

Ortsrat Berenbostel: Vier Parteien bewerben sich

Der Ortsrat Berenbostel ist zuständig für die Ortsteile Berenbostel und Stelingen. Kandidaten aus vier Parteien bewerben sich. Die AfD und Die Unabhängigen sind hier nicht vertreten. Das sind Ihre Kandidaten (Reihenfolge nach Listenplatz):

SPD: Jasiniok, Marlies; Begau, Oliver; Stuhldreher, Caroline; Mannschatz-Önemli, Kerstin; Walgenbach, Ingemar; Jasiniok, Manfred; Provenzano, Magda; Bock, Erich; Lassen, Lennart; Roggenkamp, Gudrun; Förster, Manuela und Claus-Kappher, Angela.

CDU: Hasselhorst, Klaus; Dannenbrink, Hendrik; Kubocz, Bettina; Manzano Bremer, Francisco; Kalt, Hans-Gert; Voigt, Adrian; Patzschke, Lennart-Daniel; Ungar, Gabriel; Voigtland, Daniel; Uelschen, Hartmut; Wolf, Marcus; Chyti, Anna; Diedrich, Christian; Pillich, Lukas und Less, Jens.

Bündnis 90/Die Grünen: Sostmann, Tibor.

FDP:Koschik, Florian; Jacobsen, Dr. Hans-Jörg und Köster, Reimer.

Info:Sie haben – wie bei der Wahl zum Rat der Stadt – drei Stimmen. Diese können Sie auf einen oder maximal drei Kandidaten verteilen. Sie können auch zwei Kandidaten und eine Liste wählen oder alle drei Kreuze bei einer Liste setzen. Wahlbögen mit einem oder zwei Kreuzen sind gültig. Bögen ohne Kreuz oder mit mehr als drei Kreuzen sind ungültig.

Der Ortsbürgermeister wird im Ortsrat gewählt

Ortsbürgermeister ist Gunther Koch (CDU). Er trat 2019 die Nachfolge des verstorbenen Werner Baesmann an und kandidiert nicht wieder. Berenbostel erhält also definitiv einen neuen Ortsbürgermeister oder eine neue Ortsbürgermeisterin. Der Amtsträger wird nicht direkt gewählt, sondern vom Ortsrat. Wer in das Ehrenamt gewählt wird, entscheidet sich am 9. November, wenn sich der neue Ortsrat konstituiert. Es kommt darauf an, welche Partei die Mehrheit im Ortsrat erhält oder welche Fraktionen eine Mehrheitskoalition für die Wahl des Ortsbürgermeisters bilden können.

Was macht eigentlich ein Ortsbürgermeister? Die Ortsräte sind die politischen Gremien in den jeweiligen Dörfern und Ortschaften. Und ihr Vorsitzender ist der Ortsbürgermeister. Er vertritt den Ortsrat nach Außen, zum Beispiel gegenüber den Dorfvereinen oder auch der Stadt oder Gemeinde. Und der Ortsbürgermeister oder die Ortsbürgermeisterin sind natürlich Ansprechpartner für die Bürger. Wenn im Stadt- oder Gemeinderat über Angelegenheiten beraten wird, die das Dorf betreffen, haben der Ortsbürgermeister oder die Ortsbürgermeisterin das Recht, dort angehört zu werden. Zu den Aufgaben gehören zudem sogenannte Hilfsdienste, das sind etwa Unterschriftsbeglaubigungen, Überwachung gemeindlicher Einrichtungen, Mithilfe bei statistischen Erhebungen. Außerdem kann der Ortsbürgermeister mit Kontrollen der Verkehrssicherungspflicht beauftragt werden wie bei der Frage, ob Hecken in Straßenkurven niedrig genug geschnitten sind, damit Autofahrer, Fußgänger und Radfahrer nicht gefährdet werden. Lesen Sie hier mehr zum Thema

Der Ortsrat Berenbostel hat elf Sitze. Bei der letzten Wahl kam die SPD auf fünf Sitze, die CDU auf vier sowie die Grünen und Die Unabhängigen auf je einen. Gewählt wurden für die SPD Dieter Roggenkamp, Volker Andermann, Angela Claus-Kappher sowie Franz-Werner Wierzchowski und Gabriele Rokahr (beide ausgeschieden, Nachrücker sind Oliver Begau und Manfred Jasiniok); für die CDU Werner Baesmann (Nachrücker Gunther Koch), Hendrik Dannenbrink, Daniel Voigtland und Björn Giesler; für die Grünen Tibor Sostmann und für die Unabhängigen Steven Bohlmann. Die Wahlbeteiligung lag bei 48,2 Prozent.

Von Markus Holz