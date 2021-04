Garbsen

Nach der Kommunalwahl im September will die Garbsener SPD mit Claudio Provenzano nicht nur den Bürgermeister stellen, sondern auch die Ortsbürgermeisterinnen und Ortsbürgermeister in den Stadtteilen. Der Vorstand hat dafür nun die Kandidatinnen und Kandidaten nominiert. Für den Ortsrat für Berenbostel und Stelingen tritt Marlies Jasiniok an, für den Ortsrat für Frielingen, Horst, Meyenfeld und Schloß Ricklingen Daniela Grunwald-Galler.

Norbert Gehrke will künftig den Ortsrat für Osterwald und Heitlingen leiten. Für den Ortsrat Garbsen, der die Stadtteile Altgarbsen, Garbsen-Mitte, Havelse und Auf der Horst vertritt, tritt der Parteivorsitzende Rüdiger Kauroff an.

Die Partei hat das Ziel, in den Orten präsenter sein und „diese Funktionen nicht wieder allein der CDU überlassen“, wie Kauroff sagt. „Mit den Kandidatinnen und Kandidaten präsentieren wir eine gleichberechtigte Besetzung mit Frauen und Männern, die die notwendige politische Erfahrung aus langer kommunalpolitischer Arbeit mitbringen“, sagt der Bürgermeisterkandidat Claudio Provenzano. Alle vier engagierten sich schon seit Jahren in der Kommunalpolitik und seien mit den Gegebenheiten in den jeweiligen Ortsteilen sehr vertraut.

Von Linda Tonn