Garbsen

Neue Baugebiete, Schulsanierung, Verkehrsplanung, Haushalt: Es gibt kaum ein Thema, das nicht durch den Garbsener Stadtrat geht und dort von den ehrenamtlichen Vertreterinnen und Vertretern diskutiert, geprüft und entschieden wird. Auch deshalb ist die Arbeit der 42 Mitglieder entscheidend für die Entwicklung der Stadt. Bei der Kommunalwahl am 12. September wird neben einem neuen Bürgermeister, den vier Ortsräten auch der Rat der Stadt neu gewählt.

Wie viele Mitglieder hat der Rat der Stadt?

Im Garbsener Rathaus kommen regelmäßig 42 politische Vertreterinnen und Vertreter verschiedener Parteien zusammen. Die Anzahl legt das Niedersächsische Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) fest. Auf Kommunen zwischen 50.001 und 75.000 Einwohnerinnen und Einwohner kommen 42 Mitglieder im Stadtrat.

Bekommen die Ratspolitiker ein Gehalt?

Nein. Die Stadt Garbsen im Rat der Stadt zu vertreten, ist ein Ehrenamt. Allerdings bekommen alle Mandatsträger und -trägerinnen eine Entschädigung. Das wird per Satzung geregelt. Pro Monat sind das 192 Euro, dazu kommt ein Sitzungsgeld von 20 Euro. Die Fraktionsvorsitzenden erhalten zudem monatlich 92 Euro. Auch der Ratsvorsitzende bekommt monatlich 92 Euro extra.

Wer wählt den Rat?

Die Mitglieder des Rates werden von den Garbsenerinnen und Garbsenern gewählt. Für die Kommunalwahl 2021 haben die verschiedenen Parteien bereits ihre Listen aufgestellt. Die allgemeine Wahlperiode beträgt fünf Jahre.

Wer leitet den Stadtrat?

Der Stadtrat wird von einem Ratsvorsitzenden geleitet. Er oder sie wird in der ersten Sitzung des neuen Rats aus der Mitte der Abgeordneten gewählt. Diese Position hat seit vielen Jahren der CDU-Politiker Hartmut Büttner inne. Seine Aufgabe ist es, die Sitzungen unparteiisch zu leiten. In dieser Funktion führt er das Hausrecht aus, ruft die Tagesordnungspunkte auf und stellt sie zur Beratung.

Will der oder die Ratsvorsitzende selbst zu einem Thema sprechen, gibt er oder sie den Vorsitz für diese Zeit an einen Stellvertreter ab. In einer Ratssitzung ist auch immer die Stadtverwaltung in Person des Bürgermeisters und der Dezernentinnen und Dezernenten vertreten.

Hartmut Büttner ist seit vielen Jahren der Ratsvorsitzende in Garbsen. Quelle: Bernd Riedel (Archiv)

Welche Parteien sind im Rat vertreten?

Derzeit sitzen Politikerinnen und Politiker von CDU, FDP, SPD, Grünen, AfD, Linke und Unabhängigen gemeinsam im Stadtrat. Diese Zusammensetzung kann sich nach der Wahl am 12. September allerdings ändern.

Wie bilden sich Fraktionen?

Parteien und Einzelpersonen können sich im Rat zu Fraktionen zusammenschließen. Dafür bedarf es mindestens zwei Mitglieder. Jede Fraktion und jede Gruppe hat einen Vorsitz mit jeweils einem Stellvertreter oder einer Stellvertreterin. Wer eine Fraktion bilden will, teilt das in der ersten konstituierenden Sitzung eines neuen Rates mit. Derzeit bilden im Rat der Stadt die CDU und FDP gemeinsam eine Fraktion. Auch Unabhängige und Linke arbeiten zusammen.

Wer kann Anträge stellen?

Jedes Ratsmitglied und jede politische Fraktion kann Anträge zu beliebigen Themen stellen. Sie müssen fristgerecht an das Rathaus geschickt werden. Der Rat entscheidet darüber, welchem Fachausschuss die Anträge zur Vorbereitung überwiesen werden sollen. Zudem kann jedes Mitglied während einer Sitzung Anfragen zu stadtbezogenen Angelegenheiten schriftlich oder mündlich stellen.

Wie werden Beschlüsse getroffen?

Um Beschlüsse zu fassen, stimmen die Ratsmitglieder über Anträge und Vorlagen ab. Das erfolgt in der Regel offen und per Handzeichen. Nur in speziellen Fällen werden geheime Abstimmungen durchgeführt. Die Mitglieder stimmen mit „Ja“, „Nein“ oder „Enthaltung“.

Die Mitglieder des Rates stimmen unter anderem über den Haushalt der Stadt Garbsen ab. Quelle: Gerko Naumann (Archiv)

Über welche Themen entscheidet der Rat?

Die Ratspolitikerinnen und -politiker sind in alle Themen zur Entwicklung der Stadt Garbsen eingebunden. Sie entschieden zum Beispiel mit, ob Gebühren, Beiträge und Steuern erhöht oder gesenkt werden. Und auch sonst hat der Rat die Finanzen der Stadt im Blick und diskutiert und genehmigt den Haushalt. Wo entsteht Wohnraum? Wie entwickelt sich die Neue Mitte? Was passiert am Campus Maschinenbau? Braucht Garbsen mehr Spielplätze? Alle diese Themen des Alltags werden in den Sitzungen besprochen und beschlossen.

Es geht um Bauprojekte, die Sanierung von Schulen, um Kita-Plätze, marode Straßen, Radwege, Ampeln, Straßenschilder, Schwimmbäder und Freizeitangebote. Außerdem hat der Rat die Kompetenz, Mitglieder der Stadtgemeinschaft zum Ehrenbürger oder zur Ehrenbürgerin zu ernennen.

Welche Gremien gibt es neben dem Rat?

Um Ratsbeschlüsse vorzubereiten, werden sie in den jeweiligen Fachgremien diskutiert: Neben dem Verwaltungsausschuss gibt es in Garbsen den Ausschuss für Umwelt und Stadtentwicklung, den Wirtschafts- und Finanzausschuss, den Sozialausschuss, den Schulausschuss und den Kultur- und Sportausschuss. Sie setzen sich zusammen aus gewählten Ratsmitgliedern und Vertreterinnen und Vertretern der Verwaltung. Den Vorsitz hat ein gewähltes Mitglied aus der Politik inne.

Weitere Gremien sind die beiden Stadtteilbeiräte Auf der Horst und Berenbostel-Kronsberg und der Integrationsbeirat.

Von Linda Tonn