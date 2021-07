Garbsen

Nach der Kommunalwahl am 12. September zieht nicht nur ein neuer Bürgermeister oder eine Bürgermeisterin ins Garbsener Rathaus ein, auch der Rat der Stadt und die Ortsräte kommen in neuen Konstellationen zusammen. Die Wahl der Ortsräte läuft dabei vielerorts ein wenig unter dem Radar – dabei sind die Gremien vor allem bei Entscheidungen direkt vor der Haustür wichtig.

Ob neue Sitzbänke, Verkehrsberuhigung, Müllprobleme oder eine schlechte Straßenbeleuchtung: Die meisten Lösungen und Verbesserungsvorschläge kommen aus den Reihen der Ortsratsmitglieder. Deshalb ist auch hier das Kreuz bei der Wahl entscheidend.

Wie viele Ortsräte gibt es in Garbsen?

Die 13 Stadtteile in Garbsen werden von vier Ortsräten vertreten. Es gibt den Ortsrat Berenbostel, der die Stadtteile Berenbostel und Stelingen umfasst. Der Ortsrat Garbsen vertritt Garbsen-Mitte, Altgarbsen, Auf der Horst und Havelse. Anliegen aus Frielingen, Horst, Meyenfeld und Schloß Ricklingen werden im Ortsrat Horst diskutiert. Der Ortsrat Osterwald umfasst die Stadtteile Heitlingen, Osterwald Oberende und Osterwald Unterende.

Wie viele Mitglieder sitzen in den Ortsräten?

Die Zahl der politischen Vertreter und Vertreterinnen in den Ortsräten richtet sich nach der Größe der Stadtteile. Laut der Hauptsatzung der Stadt Garbsen hat der Ortsrat Berenbostel elf, der Ortsrat Garbsen 13 und die Ortsräte Horst und Osterwald jeweils neun Sitze. Dazu kommen beratende Mitglieder, zum Beispiel Mitglieder des Rates, die in der entsprechenden Ortschaft wohnen, aber kein Mandat für den Ortsrat haben. Alle fünf Jahre wird neu gewählt. Für die Wahl 2021 haben Grüne, SPD und CDU jeweils Listen aufgestellt.

Die Zahl der Mitglieder im Ortsrat - wie hier bei eine Sitzung 2018 in Osterwald - richtet sich nach der Größe der Ortsteile. Quelle: Gerko Naumann (Archiv)

Wer leitet den Ortsrat?

Nach ihrer Wahl bestimmen die Mitglieder des Ortsrates aus ihrer Mitte einen Ortsbürgermeister oder eine Ortsbürgermeisterin. Er oder sie wird also nicht direkt von den Garbsener Bürgerinnen und Bürgern gewählt. Bei der Wahl wird auch die Stellvertretung des Ortsbürgermeisters oder der Ortsbürgermeisterin gewählt.

Wer will Ortsbürgermeister werden?

Derzeit haben nur die beiden größten Parteien in Garbsen, CDU und SPD, Kandidatinnen und Kandidaten für das Amt des Ortsbürgermeisters oder der Ortsbürgermeisterin nominiert. Für den Ortsrat Berenbostel treten Marlies Jasiniok (SPD) und Klaus Hasselhorst (CDU) an. Der amtierende Ortsbürgermeister Gunther Koch (CDU) steht nicht mehr zur Wahl. Für den Ortsrat Horst kandidiert Daniela Grunwald-Galler (SPD). Sie tritt gegen den Amtsinhaber Peter Hahne (CDU) an.

Rolf-Günther Traenapp (CDU) will Ortsbürgermeister für Osterwald und Heitlingen bleiben. Quelle: Jutta Grätz (Archiv)

Als Ortsbürgermeister für Osterwald bewerben sich Norbert Gehrke (SPD) und der amtierende Rolf-Günther Traenapp (CDU). Für den Ortsrat Garbsen tritt der SPD-Parteivorsitzende Rüdiger Kauroff an. Für die CDU bewirbt sich Silke Häusler. Franz Genegel (CDU) gibt den Posten des Ortsbürgermeisters ab.

Rüdiger Kauroff (SPD) will neuer Ortsbürgermeister für Garbsen-Mitte, Altgarbsen, Havelse und Auf der Horst werden. Quelle: Gerko Naumann (Archiv)

Was macht der Ortsrat?

De Zuständigkeiten des Ortsrats regelt Paragraf 93 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG). Darunter fallen etwa die Straßen: Der Ortsrat darf über Beleuchtung, Verkehrsberuhigung, Unterhaltung und den Um- und Ausbau entscheiden – sofern die Straße nicht wesentlich über die Ortschaftsgrenzen hinausführt. Auch bei öffentlichen Einrichtungen im Ort, wie Schulen, Büchereien, Kindergärten, Sportanlagen, Dorfgemeinschaftshäusern, Friedhöfen und ähnliche sozialen und kulturellen Einrichtungen dürfen die Mitglieder im Ortsrat laut Gesetz mitbestimmen. Sie können sowohl entscheiden, was errichtet, aber auch was geschlossen werden soll.

Wie sollen Straßen, Wege und Plätze in Garbsen heißen? Darüber entscheiden ausschließlich die Ortsräte. Quelle: Gert Deppe (Archiv)

Allein entscheiden kann der Ortsrat bei den Namen von Straßen, Wegen und Plätzen im Orts- oder Stadtteil. Auch bei der Förderung von Vereinen, Verbänden und sonstigen Vereinigungen ist der Ortsrat der erste Ansprechpartner. Entscheiden dürften die Mitglieder auch über eine Änderung der Grenzen der Ortschaft.

Wie können sich Einwohner in den Ortsrat einbringen?

Weil der Ortsrat unmittelbar über die Belange in den Garbsener Stadtteilen entscheidet, ist er auch für die Bürgerinnen und Bürger eine gute Adresse, um Fragen und Anliegen loszuwerden. Das können sie im direkten Gespräch mit den gewählten Vertreterinnen und Vertretern tun, aber zum Beispiel auch in der Einwohnerfragestunde. Jede Sitzung des Ortsrats ist öffentlich und wird durch eine solche Fragestunde eingeleitet. Das regelt die Geschäftsordnung für die Ortsräte der Stadt Garbsen.

Die Einwohnerfragestunde ist 30 Minuten lang. In der Regel werden die Fragen vor Ort von Vertreterinnen und Vertretern der Parteien oder der Verwaltung beantwortet. Wenn nicht, regelt die Geschäftsordnung, dass der oder die Fragende innerhalb eines Monats eine schriftliche Mitteilung bekommt.

Wie oft kommen die Ortsräte in Garbsen zusammen?

Die Gremien kommen etwa alle acht Wochen zusammen. Die Tagesordnungen für die jeweiligen Sitzungen veröffentlicht die Stadt Garben im Ratsinformationssystem (RIS) auf ihrer Internetseite. Dort stehen auch Uhrzeit und Veranstaltungsort.

Von Linda Tonn