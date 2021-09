Kommunalwahl - So können Sie in Garbsen in Ihrem Ortsteil am Sonntag wählen

Wen können Sie in Ihrem Orts- oder Stadtteil am Sonntag in Garbsen wählen? Wir haben Wahlbezirke, Stimmenzahl und Kandidaten für Sie nach Orten aufgeschlüsselt und sortiert.