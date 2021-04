Garbsen

Die Grünen in Garbsen haben ihre Spitzenkandidatinnen und -kandidaten für die Kommunalwahl am 12. September vorgestellt. Auf die aussichtsreichsten Listenplätze für einen Sitz im Rat wurden in den vier Wahlbereichen jeweils eine Frau und ein Mann gewählt.

Das sind die Kandidaten der Grünen

Das sind Susanne Trensch und Mustafa Yalcinkaya (für den Wahlbereich Havelse und Auf der Horst), Kristina Wilken und Darius Pilarski (Altgarbsen und Garbsen-Mitte), Djenabou Diallo-Hartmann und Tibor Sostmann (Berenbostel und Stelingen) sowie Diana Köhler-Lübbecke und Dirk Grahn (Heitlingen, Osterwald, Meyenfeld, Frielingen, Horst und Schloß Ricklingen).

Für die Ortsräte haben die Grünen darüber hinaus Bernadette Zettelmann und Lars Christian Burgdorff (Ortsrat Garbsen), Tibor Sostmann (Berenbostel), Mustafa Yalcinkaya und Dirk Grahn (Horst) sowie Sabine Baumgartner und Michael Friedrich (Osterwald) aufgestellt.

„Mischung aus Erfahrenen und Frischen“

Da auch Wahlen in Corona-Zeiten kompliziert sind, haben die Parteimitglieder in einer Reithalle in Schloß Ricklingen getagt. Dort sei es möglich gewesen, sich mit großen Abstand und an frischer Luft zu treffen, sagt Roland Godbersen, Vorsitzender des Ortsverbandes Garbsen der Grünen. Mit der Liste der Gewählten ist er zufrieden: „Die Kandidaten stehen für Vielfalt und Gleichberechtigung, getreu unseren Grundüberzeugungen“, sagt Godbersen und: „Unser Wahlziel ist eine starke Fraktion im Rat, die mit einer Mischung aus erfahrenen und frischen Mandatsträgern gut und kreativ die Zukunft in Garbsen mitgestalten kann.“ Bislang haben die Grünen im Rat drei Sitze, die jeweils von Männern (Pilarski, Grahn und Sostmann) besetzt sind.

Lesen Sie auch: Diese SPD-Kandidaten wollen Ortsbürgermeister werden

Inhaltlich wollen sich die Grünen auf die Bereiche Klima- und Umweltschutz inklusive der Mobilitätswende konzentrieren, kündigt Godbersen an. Diese Themen seien zwar mittlerweile bei allen Parteien zu finden – aber „nur wir Grüne sind hier das Original“, so der Vorsitzende. Außerdem stehen die Schlagworte Digitalisierung sowie die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum für alle auf der Agenda der Grünen.

Wer wird Bürgermeisterkandidat der Grünen?

Vor der thematischen Arbeit steht allerdings noch eine wichtige Personalentscheidung an. Was den Grünen noch fehlt, ist ein Bürgermeisterkandidat. Der soll noch in dieser Woche bei einer Aufstellungsversammlung von den Mitgliedern gewählt werden. Dabei läuft es auf eine Kampfabstimmung zwischen dem aktuellen Fraktionschef Pilarski und Uwe Mohrhoff aus Schloß Ricklingen hinaus. Der Gewinner bekommt es im Wahlkampf mit Claudio Provenzano (SPD), Björn Tegtmeier (CDU), Monika Probst (FDP) und dem parteiunabhängigen Bewerber Ahmet Cagli zu tun.

Von Gerko Naumann