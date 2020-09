Garbsen

Die CDU in Garbsen wagt sich als erstes aus der Deckung: Die Partei hat einen Teil der Kandidaten für die Kommunalwahl 2021 bekannt gegeben. Der Stadtverband hat sich unter anderem auf eine Frau und drei Männer festgelegt, die die Ortsratslisten anführen und sich somit jeweils um eines der vier Ämter als Ortsbürgermeister bewerben.

Das sind Silke Häusler (Ortsrat Garbsen – dazu gehören Garbsen-Mitte, Altgarbsen, Havelse und Auf der Horst), Klaus Hasselhorst (Ortsrat Berenbostel, der auch für Stelingen zuständig ist), Peter Hahne (Ortsrat Horst mit Schloß Ricklingen, Frielingen und Meyenfeld) sowie Rolf-Günther Traenapp (Ortsrat Osterwald mit Oberende und Unterende sowie Heitlingen).

Seit der Kommunalwahl vor vier Jahren stellt die CDU alle vier Ortsbürgermeister in Garbsen. Mit Silke Häusler kandidiert nun auch eine Frau für eines der Ämter, die bislang ausschließlich von Männern besetzt sind. Die 51-Jährige will Nachfolgerin von Franz Genegel (76) werden, der aus Altersgründen nicht mehr antritt. Hahne und Traenapp sind bereits jeweils Ortsbürgermeister in ihren Stadtteilen und bewerben sich um eine Wiederwahl.

Gunther Koch freut sich aufs Privatleben

Einen neuen Ortsbürgermeister wird es definitiv auch in Berenbostel geben. Gunther Koch hatte das Amt erst im Frühjahr 2019 angetreten, weil sein Vorgänger Werner Baesmann (er war seit 1986 Ortsbürgermeister) gestorben ist. Schon damals hatte sich der heute 73-jährige Koch bemüht, einen jüngeren Nachfolger als sich selbst zu finden. „Ich freue mich schon darauf, nicht immer einen Blick in den Terminkalender werfen zu müssen und auch mal so richtig mein Privatleben führen zu können“, sagte Koch, der sich seit 33 Jahren an verschiedenen Stellen in der Kommunalpolitik in Garbsen engagiert.

Als Spitzenkandidatin für die Regionsversammlung schickt die CDU Garbsen erneut Nesrin Odabasi ins Rennen. Sie gehört dem Parlament bereits seit 2011 an. „Insbesondere im Jugendhilfeausschuss und im Ausschuss für Soziales, Wohnungswesen und Gesundheit hat sie sich hervorgetan“, sagte Björn Giesler, Vorsitzender des CDU-Stadtverbands Garbsen. Aus seiner Sicht mache die Partei den Bürgern in Garbsen mit den genannten Kandidaten ein „attraktives personelles Angebot“ und einen wichtigen Schritt mit Blick auf die Zukunft der Stadt.

Bürgermeister-Kandidat fehlt noch

Einen Kandidaten für das wohl wichtigste Amt in Garbsen, das des Bürgermeisters, gibt es in den Reihen der CDU hingegen erwartungsgemäß noch nicht. Amtsinhaber Christian Grahl hatte erst zu Beginn vergangener Woche öffentlich in der Sitzung des Rates verkündet, dass er nicht für eine zweite Amtszeit zur Verfügung steht. Seitdem tagt eine Arbeitsgruppe bestehend aus Odabasi, Giesler und Heinrich Dannenbrink, dem Vorsitzenden der CDU/FDP-Gruppe im Rat der Stadt Garbsen. Sie soll einen passenden Kandidaten finden, der sich um die Nachfolge Grahls bewirbt.

