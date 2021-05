Garbsen

Seit Sommer 2020 steht fest: Garbsens Bürgermeister Christian Grahl (CDU) steht bei der Kommunalwahl im September nicht mehr zur Wahl. Schon jetzt haben sich fünf Kandidaten in Position gebracht, die ihn beerben wollen. Der künftige Rathauschef oder die künftige Rathauschefin sitzt dann auch einem neu gewählten Rat gegenüber. Auch die vier Ortsräte werden neu zusammengesetzt. Wer steht zur Wahl, wann wird das Kreuzchen gemacht, wie wird die Wahl organisiert? Wir geben einen Überblick.

Dieser Artikel wird regelmäßig aktualisiert.

Wann wird gewählt?

Am Sonntag, 12. September, ist in Niedersachsen Kommunalwahl. Bürgerinnen und Bürger in Garbsen können an diesem Tag sowohl für ihren Bürgermeisterkandidaten stimmen, als auch Kreuze für die Zusammensetzung von Rat und dem für sie zuständigen Ortsrat machen. Am gleichen Tag wird auch die Regionalversammlung gewählt. Sollte es bei der Bürgermeisterwahl zu keinem eindeutigen Ergebnis kommen, gibt es am Sonntag, 26. September, eine Stichwahl. Am gleichen Tag wird bei der Bundestagswahl der Deutsche Bundestag gewählt.

Wer sind die Kandidaten für das Bürgermeisteramt?

In Garbsen haben die Parteien ihre Suche nach einer möglichen Nachfolge für den amtierenden Bürgermeister Christian Grahl abgeschlossen. Die Garbsenerinnen und Garbsener haben die Wahl aus vier Kandidaten. Für die CDU geht der 42-jährige Björn Tegtmeier ins Rennen. Er sieht als seinen Vorteil, dass er in Garbsen aufgewachsen, verwurzelt und bestens vernetzt ist. Ebenfalls aus Garbsen kommt der SPD-Kandidat Claudio Provenzano. Er hatte seine Kandidatur im Februar 2021 bekannt gegeben. Sein Augenmerk liegt auf fehlenden Betreuungsplätzen.

Die FDP in Garbsen setzt auf Erfahrung in der Verwaltung und hat die aktuelle Schul- und Sozialdezernentin Monika Probst nominiert. „Die Kommunalpolitik braucht Profis“, begründete Sprecher Hans-Jörg Jacobsen die Entscheidung. Für die Grünen in Garbsen tritt der 59-jährige Verwaltungsfachmann Uwe Mohrhoff aus Schloß Ricklingen an. Er war von 1994 bis 2020 bei der Stadt Garbsen tätig.

Ohne Partei ist der 57-jährige Ahmet Cagli, der seit 1975 in Berenbostel lebt. Der Fußballtrainer und Mitarbeiter der Stadtverwaltung sieht sich als „Kandidat von unten“.

Wer kandidiert für das Amt des Ortsbürgermeisters?

Für die vier Ortsräte in Garbsen (Garbsen-Mitte, Berenbostel, Horst und Osterwald) schlagen sowohl CDU als auch SPD Personen aus ihrer Partei als Ortsbürgermeister beziehungsweise Ortsbürgermeisterin vor. Sie werden nicht direkt gewählt.

Für den Ortsrat Berenbostel, der auch für Stelingen zuständig ist, treten Marlies Jasiniok (SPD) und Klaus Hasselhorst (CDU) an. Für den Ortsrat Horst (zuständig für Frielingen, Horst, Meyenfeld und Schloß Ricklingen) treten Daniela Grunwald-Galler (SPD) und Peter Hahne (CDU) an.

Als Ortsbürgermeister für Osterwald (auch zuständig für Heitlingen) bewerben sich Norbert Gehrke (SPD) und Rolf-Günther Traenapp (CDU). Für den Ortsrat Garbsen, der die Stadtteile Altgarbsen, Garbsen-Mitte, Havelse und Auf der Horst vertritt, tritt der SPD-Parteivorsitzende Rüdiger Kauroff an. Für die CDU bewirbt sich Silke Häusler.

Wer kandidiert für ein Ratsmandat?

Bislang haben nur die Garbsener Grünen ihre Kandidaten und Kandidatinnen für den Rat präsentiert. Das sind Susanne Trensch und Mustafa Yalcinkaya (für den Wahlbereich Havelse und Auf der Horst), Kristina Wilken und Darius Pilarski (Altgarbsen und Garbsen-Mitte), Djenabou Diallo-Hartmann und Tibor Sostmann (Berenbostel und Stelingen) sowie Diana Köhler-Lübbecke und Dirk Grahn (Heitlingen, Osterwald, Meyenfeld, Frielingen, Horst und Schloß Ricklingen).

Wer kandidiert für die Ortsräte?

Die Kandidaten und Kandidatinnen für die vier Ortsräte stehen bislang auch nur von den Grünen fest. Sie haben Bernadette Zettelmann und Lars Christian Burgdorff (Ortsrat Garbsen), Tibor Sostmann (Berenbostel), Mustafa Yalcinkaya und Dirk Grahn (Horst) sowie Sabine Baumgartner und Michael Friedrich (Osterwald) aufgestellt.

Wer kandidiert für die Regionsversammlung?

Als Spitzenkandidatin für die Regionsversammlung schickt die CDU Garbsen erneut Nesrin Odabasi ins Rennen. Sie gehört dem Parlament bereits seit 2011 an.

Die SPD Garbsen hat fünf Kandidatinnen und Kandidaten gewählt, die bei der Kommunalwahl in die Regionsversammlung einziehen wollen. Auf dem ersten Platz der Liste steht Karsten Vogel aus Meyenfeld. Er ist bereits Regionsabgeordneter und Fraktionschef der SPD im Rat der Stadt Garbsen. Auf den weiteren Plätzen folgen Kerstin Mannschatz-Önemli aus Berenbostel, Kemal Ay (Auf der Horst), Bodo Langguth aus Altgarbsen sowie Hans-Werner Blume aus Osterwald.

Wer kandidiert für das Amt des Regionspräsidenten?

Für die Grünen soll Frauke Patzke aus Hemmingen antreten. Für die SPD tritt der 41-jährige Steffen Krach an. Für die CDU kandidiert Christine Karasch.

Von Linda Tonn