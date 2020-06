Kneippverein Garbsen startet wieder durch – vorerst aber nur im Freien

Garbsen-Mitte

Der Kneippverein Garbsen wird mit einem neuen Outdoorangebot wieder aktiv. Peggy Ahlborn bietet jeden Montag um 10 Uhr Frühsport am Wassertretbecken im Stadtpark an. Weil die Teilnehmerzahl coronabedingt derzeit noch begrenzt ist, gilt das Angebot vorerst hauptsächlich für Mitglieder des Vereins. Von Donnerstag, 27. August, bis Donnerstag, 8. Oktober, startet der Kurs dann probeweise. Teilnehmer sollten gut zu Fuß sein, schon in Sportsachen kommen und ein Getränk dabeihaben.

Weitere Kurse starten nach den Ferien

Die Teilnahme ist nur nach Anmeldung unter Telefon (05137) 818852 möglich. Unter dieser Nummer gibt es auch weitere Informationen zu diesem Angebot. Für August und September ist unter Einhaltung der geltenden Abstands- und Hygieneregeln der Start weiterer Kurse geplant. Dabei handelt es sich um Qigong, Tai Chi im Stadtpark, ganzheitliche Entspannung, Yoga und Gedächtnistraining.

Wirbelsäulengymnastik und Funktionsgymnastik sollen nach den Sommerferien wieder in den Hallen stattfinden. Der Verein bittet darum, telefonisch oder per E-Mail an ahlbornp@arcor.de die Möglichkeit zur Teilnahme zu erfragen.

Von Anke Lütjens