Die Stadtverwaltung hat ein Team für Klimaschutz in Garbsen zusammengestellt. Es soll eng mit den Einwohnern zusammenarbeiten. Das gab es schon alles einmal – und nützt nur, wenn der Rat diese Arbeit nicht noch einmal einschlafen lässt, meint Redakteur Markus Holz.

Kommentar zu Klimaplänen in Garbsen: Diesmal bitte richtig

