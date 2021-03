Garbsen

Die ersten Flaggen sind schon gehisst. Im Kleingartenverein (KGV) Berenbostel ist bei vielen Pächterinnen und Pächtern die Winterruhe bereits vorbei. Auch einige Frühjahrsblüher zeigen sich auf der Anlage an der Berenbosteler Straße nördlich des Stadtparks. „Wir haben hier schon wieder gut zu tun“, berichtet Manfred Koeck. Der Vorsitzende des KGV Berenbostel ist derzeit mit einigen Instandhaltungsarbeiten beschäftigt, beispielsweise mit dem Austausch der Wasseruhren der 61 Parzellen.

Jede einzelne Parzelle misst rund 450 Quadratmeter – und ist heiß begehrt. „Wir haben derzeit acht Interessenten auf der Warteliste“, sagt Koeck. Allerdings werde in der größtenteils akkurat gepflegten Anlage nur sehr selten Grundstücke frei. Die Wartezeit kann schnell Jahre betragen.

Täglich melden sich neue Interessenten

Beim Vorsitzenden des KGV Berenbostel kommen auch täglich weitere Interessenten dazu – vielfach auch jüngere Familien. „Wir freuen uns sehr über junge Leute, die an einer langfristigen Gartennutzung interessiert sind“, sagt Koeck. Diese müssen sich jedoch erst schriftlich bei ihm und dem zweiten Vorsitzenden, Siegfried Hauser, bewerben, bevor sie in die engere Auswahl kommen. Unter den künftigen Kleingärtnerinnen und -gärtnern befindet sich etwa eine syrische Familie, die in die deutsche Kleingartenkultur einsteigen möchte.

In einem Garten blüht bereits die Chinesische Zaubernuss, unter Fachleuten auch als Hamamelis bekannt. Quelle: Torben Ritzinger

Noch ist es in der Kolonie allerdings relativ ruhig. „In zwei Wochen herrscht hier schon wieder deutlich mehr Leben“, sagt Hauser mit Blick auf die noch kühlen Temperaturen. Dann wird auch das Vereinsheim mit Toiletten wieder geöffnet. Die vereinsinterne Veranstaltung „Frühlingserwachen“ fällt jedoch wie schon 2020 der Corona-Pandemie zum Opfer. Auch das Sommerfest ist erneut in Gefahr. Der 76-jährige Rentner Manfred Koeck blickt jedoch schon voraus: „Im Jahr 2023 wird unsere Anlage 70 Jahre, dann wollen wir wieder groß zusammen feiern.“

Pächter halten Verein die Treue

Bereits seit 1984 besitzen Elvira und Werner Mazur ihre Parzelle. Das Ehepaar aus der direkten Nachbarschaft in Garbsen-Mitte sieht im Garten „ein großes Stück Lebensfreude.“ Das Paar verbindet die schönsten Erlebnisse mit dem Garten. „Es ist ein Paradies, und wir bauen hier seit Jahrzehnten Rote Beete oder Kartoffeln selbst an.“ Streit mit anderen Vereinsmitgliedern habe es nie gegeben. Anton Bär hat erst seit zwei Jahren eine Parzelle. „Was soll ich den ganzen Tag zu Hause rumsitzen?“, fragt er.

Pächter Anton Bär verbringt auch im März täglich einige Stunden in seinem Kleingarten und kümmert sich um Beete und Co. Hier steht er hinter dem im Herbst neu gepflanzten Pflaumenbaum. Quelle: Torben Ritzinger

Trendwende in Schloss Ricklingen

Während in Berenbostel die meisten Kleingärten an Leute aus den angrenzenden Stadtteilen verpachtet sind, hat es beim Kleingartenverein Burgfeld in Schloss Ricklingen eine Trendwende gegeben. Während zur Anfangszeit in den Achtzigerjahren vor allem Menschen aus dem Ort die derzeit 38 Parzellen besaßen, sind nun neben Auf der Horst und Berenbostel auch Neustadt und Wunstorf-Luthe in der Liste der Besitzer und Besitzerinnen verzeichnet.

„Bei uns sind viele Familien aus Mietshäusern im Verein“, sagt der Vorsitzende Tillmann Engel. Interessierte gebe es immer wieder, eine Warteliste werde aber nicht geführt. „Die meisten suchen sich direkt ihren Nachpächter selbst.“ Am 1. April startet in Schloß Ricklingen die Kleingartensaison.

Von Torben Ritzinger