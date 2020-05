Kirchengemeinden in Garbsen bieten wieder Gottesdienste an

Garbsen

„Endlich feiern wir wieder Gottesdienst“, freut sich Rieke Zeller, Pastorin in der Barockkirche Schloß Ricklingen. Ab dem kommenden Wochenende geht es nach der Corona-Pause wieder los. Allerdings müssen sich die Gläubigen an verschiedene Regeln halten: Sie müssen einen Mund-Nasen-Schutz tragen, Abstand halten und sich die Hände desinfizieren. Die Anwesenden werden dokumentiert, um mögliche Ansteckungsketten nachweisen zu können.

Garbsener Kirchen nach der Corona-Pause:

In der Barockkirche Schloß Ricklingen beginnt der Gottesdienst am Sonntag, 17. Mai, um 10 Uhr. Nur 22 Besucher dürfen auf gekennzeichneten Plätzen teilnehmen.

Auch Pastorin Meret Köhne von der Kirchengemeinde Frielingen-Horst-Meyenfeld lädt für Sonntag, 17. Mai, um 10 Uhr zum Gottesdienst in die Horster Kirche ein. Der Gottesdienst dauert etwa 25 Minuten und wird um 11 Uhr wiederholt. Rund 30 Gäste können empfangen werden. Die Gemeinde bittet darum, sich bis spätestens Freitag, 15. Mai, anzumelden. Das ist unter Telefon (0 51 31) 5 18 53 oder mit einer Mail an buero@kirche-in-horst.de möglich.

Die Kirchengemeinde Osterwald lädt für Sonntag, 17. Mai, für 18 Uhr zum „ Gottesdienst der besonderen Art“ ein. Auch in Heitlingen, das zu dieser Gemeinde gehört, werden wieder Gottesdienste in der Kapelle angeboten, der erste am Pfingstmontag, 1. Juni, um 10 Uhr.

Die Gemeinde Silvanus lädt für Sonntag, 24. Mai, zum ersten Mal zum Gottesdienst in das Kirchenzentrum, Auf dem Kronsberg 32, ein – jeweils für 10 und für 11 Uhr. Diese Zweiteilung gilt auch für Pfingstsonntag, 31. Mai. Es dürfen jeweils nur 22 Besucher in die Kirche. Daher ist eine Anmeldung unter Telefon (0 51 31) 90 69 29 erforderlich.

Die Stephanusgemeinde in Berenbostel will im Sommer voraussichtlich nur Freiluftgottesdienste in ihrem Park hinter der Kirche anbieten. Auftakt soll an Christi Himmelfahrt, 21. Mai, sein.

Die katholische Kirchengemeinde St. Raphael Garbsen nimmt die Gottesdienste ab Sonntag, 24. Mai, 11 Uhr wieder auf. Die Heilige Messe in Corpus Christi ist am Sonntag, 24. Mai, 9 Uhr, in St. Maria Regina am Sonnabend, 23. Mai, um 17 Uhr. In St. Raphael stehen 36 Plätze zur Verfügung, in St. Maria Regina sind es 44, in Corpus Christi 29. Interessierte werden gebeten, sich im Pfarrbüro unter Telefon (0 51 37) 12 96 90 anzumelden.

Die Kirchengemeinden Alt-Garbsen, Havelse, Marienwerder und Willehadi feiern ab Sonntag, 17. Mai, wieder Gottesdienste. Es sind bis zu 25 Personen erlaubt. „Deshalb haben wir uns entschieden, mehrere Gottesdienste anzubieten“, sagt Pastor Peter-Christian Schmidt.

In Willehadi werden Gottesdienste um 9.30 und 10.30 Uhr angeboten, in Alt-Garbsen um 10 und um 11 Uhr. Marienwerder feiert den Gottesdienst um 9.30 Uhr, Havelse – wegen des eingestürzten Dachs – um 11 Uhr ebenfalls in der Klosterkirche Marienwerder. „Danach können wir Gottesdienste in der katholischen Gemeinde Corpus Christi feiern“, so Pastor Martin Miehlke. Die vier Kirchengemeinden weisen darauf hin, dass der Einlass wegen der Abstandsregeln länger dauern wird.

Von Anke Lütjens und Linda Tonn