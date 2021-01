Garbsen

Wegen der hohen Corona-Infektionszahlen haben die evangelischen Kirchengemeinden der Region Garbsen-Süd ihre Gottesdienste bis einschließlich Sonntag, 14. Februar, abgesagt. Dazu gehören die Gemeinden Alt-Garbsen, Versöhnung in Havelse, Willehadi im Stadtteil Auf der Horst und die Kirchengemeinde Marienwerder.

Alternativ gibt es die Möglichkeit eines Telefongottesdienstes. Pastoren aus den Gemeinden Alt-Garbsen, Frielingen/Horst/Meyenfeld, Marienwerder, Osterwald, Silvanus, Versöhnung und Willehadi feiern sonntags um 11.20 Uhr einen Gottesdienst am Telefon. Dieser kann zeitgleich unter der Telefonnummer (0821) 26714054 abgerufen werden. „Dann hören die Anrufer live die Stimmen derjenigen, die den Gottesdienst leiten“, kündigt der Havelser Pastor Martin Miehlke an.

Keine Gottesdienste in Silvanus

Auch in der Silvanusgemeinde in Berenbostel sind die Gottesdienste bis einschließlich Sonntag, 14. Februar, abgesagt. Die Kirche ist jedoch zu den ursprünglich geplanten Gottesdienstzeiten jeweils um 10 Uhr für 45 Minuten zum stillen Gebet geöffnet. Wer Hilfe braucht oder auch einfach das Gespräch sucht, kann sich jederzeit an das Pfarramt unter Telefon (05131) 443 15 75 oder an das Gemeindebüro unter Telefon (05131) 90 69 29 wenden.

Von Jutta Grätz