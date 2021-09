Kurz vor Ende ihrer Kanzlerschaft ist Angela Merkel am Freitag in der Region Hannover zu Gast. Im Wahlkampfendspurt besuchte die CDU-Politikerin zunächst das Familienunternehmen Laseroptik im Garbsener Ortsteil Frielingen und danach das Pharmaunternehmen MSD Sharp & Dohme in Burgwedel.