Jugendprojekt: Virtuelles Garbsen soll bei Minecraft gebaut werden

Garbsen

Eine Partnerschaft kann auch virtuell ausgebaut werden: Ein digitales Garbsen will die Jugendpflege der Stadt gemeinsam mit Teilnehmern der Partnerstadt Hérouville-Saint-Clair in Frankreich aufbauen. Es handelt sich um ein Online-Minecraft-Projekt, bei dem Teilnehmer ab zwölf Jahren mitmachen können.

Interessierte können dabei auf dem Minecraftserver des Haus der Jugend verschiedene Garbsener Gebäude nachbauen. Unterstützt werden sie durch das Team vor Ort.

Ganze Städte können bei Minecraft nachgebaut werden. Quelle: minecraft

Planungstreffen und Kennenlernen am Mittwoch

Das Angebot startet am Mittwoch, 20. Oktober, um 10 Uhr mit einem gemeinsamen Treffen im Haus der Jugend, um sich kennenzulernen und zu besprechen, welche Gebäude gebaut werden sollen. Zum ersten Mal online gearbeitet wird dann am Donnerstag, 28. Oktober, von 10 bis 16 Uhr. Danach ist geplant, wöchentlich donnerstags von 16 bis 18 Uhr mit dem Projekt fortzufahren.

Wer teilnehmen möchte, muss Minecraft in der aktuellen Java-Edition (1.17.1) besitzen und über eine Internetverbindung verfügen. Interessierte Kinder und Jugendliche können sich im Haus der Jugend Berenbostel anmelden: hdj.berenbostel@web.de, Telefon (0 51 31) 46 38 83. Während der Aktion kommunizieren die Teilnehmer über den TeamSpeak-Kanal „Digitale Jugendräume Region Hannover“. Mehr Informationen zum Projekt gibt es auf www.gogarbsen.de.

Minecraft gehört zu den meist verkauften Computerspielen aller Zeiten. In ihm erschafft der Spieler Konstruktionen, wie Gebäude aus zumeist würfelförmigen Elementen in einer dreidimensionalen Welt, die ebenso aus Würfeln besteht. Die an die Natur angelehnte Spielwelt kann darüber hinaus erkundet werden, um Ressourcen zu sammeln, gegen Monster zu kämpfen und gefundene Rohstoffe zu neuen Gegenständen weiterzuverarbeiten.

Von Simon Polreich