Johannes Schönenberg ist in höchsten Ehren entlassen: 27 Jahre lang hat er die Lok bei Möbel Hesse ehrenamtlich gehegt. Jetzt übernimmt das die Stiftung Historischer Eisenbahnpark Niederrhein. Beim verkaufsoffenen Sonntag hat Robert Andreas Hesse die gute Seele der Lok verabschiedet, in der Hoffnung, den ehemaliger Heizer zum 100. Geburtstag der Lokomotive P8 in drei Jahren als Ehrengast wiederzusehen.

5000 Liter Wasser im Kessel

Schönenberg lebt mit seiner Frau in Oppenheim am Rhein. Natürlich hat sich der ehemalige Eisenbahner für seinen Einsatz am Sonntag in den Zug gesetzt mit Bahnermütze, Arbeitsjacke und seinem ganzen Wissen über die „038 711 8“, kurz P8. Er spielt am Sonntag bei den Besuchern die zweite Hauptrolle, gleich nach der Lok. Kinder steigen mit ihren Vätern hoch in den Lokführerstand, löchern ihn und die Fachleute der Stiftung mit Fragen, staunen. Mit 5000 Litern Wasser im Kessel, 21.000 Litern im Tender, dazu 7,5 Tonnen Kohle – so ist Schönenberg jahrelang mit der P8 in und um Hannover unterwegs gewesen. „Mein Traum war schon als Kind Lokführer“, sagt der 82-Jährige und teilt diesen Traum mit vielen Jungs und Männern unter seinen Gästen. „Aber dazu ist es nie gekommen“, sagt er.

Gefahren hat er die P8 trotzdem. Er war Heizer, er kannte die Handgriffe. Und wenn er einen der Arbeitszüge in Hannover vom Möhringsberg am Weidendamm zur Baustelle rangieren musste, hat er auch selbst Hand angelegt. Er kennt das Spiel der Ein- und Auslässe, der Kurbelstangen und Ventile in- und auswendig. Die P8 ist seine große Liebe.

Ehrenlokführer mit Robert Hesse

Hannes Schönenberg war dabei, als der Zug im Mai 1974 ankam. Er hat das fotografiert. Robert Hesse beobachtete ihn interessiert. „Er hat gefragt, ob er Fotos bekommen könnte“, erzählt Schönenberger. „Dann ist er weggefahren, hat angehalten, ist umgedreht und hat mich gefragt, ob ich die Lok pflegen könnte.“ Wie? Ich? Warum? „Wir kannten uns ja nicht. Aber er meinte, ich sähe so aus, als ob ich das könnte. Und dann habe ich ihm das versprochen.“ Seitdem verband die beiden Männer die Liebe zur P8. Beide haben zusammen den Ehrenlokführerschein absolviert.

Schönenberger stieg nach seinem Eisenbahnerleben bei der Berufsfeuerwehr in Hannover-Limmer ein, und pflegte. Er verließ Hannover 2001 der Liebe wegen, zog nach Oppenheim und pflegte weiter. Einmal im Jahr kam er für 14 Tage zu Familie Hesse, packte Werkzeug, Ersatzteile und Putzlappen aus und legte los. „Die Polizei hätte mich nicht anhalten dürfen. Ich war oft heillos überladen, weil ich ja alles mitbringen musste“, erzählt Schönenberger im Interview auf der großen Bühne vor dem Möbelhaus und kann die Tränen kaum zurückhalten.

Die Lok kann wieder laufen

3800 Lokomotiven dieser Baureihe sind ab 1909 gebaut worden. Heute gibt es europaweit 38 Exemplare der rollenden Dampfmaschine, viele davon in Rumänien und der Türkei und bei weitem nicht in dem Zustand wie die P8 bei Hesse. Dass die Stiftung Historischer Eisenbahnpark Niederrhein nicht nur die beiden Speise- und den Packwagen übernimmt, sondern sehr bereitwillig auch die Pflege der Lok in Berenbostel, ist Hannes Schönenberger zu verdanken. „Er hat sehr viel gemacht und sie so gut erhalten, wie er konnte. Die kann eines Tages wieder laufen“, sagt Klaus Tillmann von der Stiftung. Schönenberger hat Tillmann und seine Leute von der Stiftung am Sonntag geprüft. „Die kennen sich aus, ich habe ein gutes Gefühl“, sagt Schönenberger, und es klingt wie ein Ritterschlag für die Männer aus Moers. „Seine“ P8 ab jetzt in guten Händen zu wissen, erleichtert ihm den Abschied. Und es gibt ihm das beruhigende Gefühl, dass all seine Arbeit in 27 Jahren als P8-Pfleger nicht umsonst gewesen ist.

