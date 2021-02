Garbsen

Seinen Einstieg als Teamleiter im Bereich Leistungsservice des Jobcenters Garbsen hat sich Christopher Behrndt sicher anders vorgestellt. Zum 1. März 2020 hat er seine Stelle angetreten. Gemeinsam mit 21 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern kümmert er sich um Menschen über 24 Jahre, die Leistungen vom Jobcenter bekommen. „Kurz nachdem ich angefangen hatte, kam die Corona-Pandemie“, sagt Behrndt. Schlagartig habe er auf persönliche Kontakte verzichten müssen. Viele seiner Kolleginnen und Kollegen sah er nur über die Videokonferenz. „Das macht es für Führende schwierig“, sagt Behrndt.

Die Kontaktbeschränkungen machen sich allerdings nicht nur im Team bemerkbar, sondern auch im Umgang mit den Menschen, die Geld vom Jobcenter bekommen. „Wir sind zwar per Telefon, E-Mail und über das Portal des Jobcenters erreichbar, aber es ergeben sich immer wieder Missverständnisse“, sagt Behrndt, der gemeinsam mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dafür sorgt, dass die Unterstützung an die jeweilige Situation der Menschen angepasst ist.

Rund 30 Anträge pro Woche

Dass durch die Corona-Pandemie immer mehr Garbsener Hilfe vom Jobcenter in Anspruch nehmen, zeigen auch die Zahlen. „Seit Beginn des Jahres verzeichnen wir einen deutlichen Anstieg an Neuanträgen auf Grundsicherung“, sagt die Leiterin des Jobcenters Garbsen, Kerstin Gehrke. Derzeit seien es rund 30 pro Woche. Im ersten Lockdown sei die Zahl auf bis zu 56 Anträge in einer Woche angestiegen. Im vierten Quartal des Jahres 2020 lag sie zeitweise bei lediglich 17 Neuanträgen.

Weil durch die Corona-Krise immer mehr Menschen in wirtschaftliche Notlagen geraten, hat die Bundesregierung den Zugang zur Grundsicherung vereinfacht. Noch bis zum 31. März müssen Antragstellerinnen und Antragsteller weniger Belege vorlegen, um an Geld zu kommen. Das soll vor allem Solo-Selbstständige unterstützen.

„Große Welle ist ausgeblieben“

Teamleiter Behrndt hält das für einen richtigen Schritt. „Es geht erst einmal darum, den Lebensunterhalt zu sichern“, sagt er. „Allerdings müssen sich die Menschen auch trauen, einen Antrag zu stellen.“ Obwohl der Zugang erleichtert worden ist, sei die große Welle an Neuanträgen ausgeblieben, sagt er. Behrndt glaubt, dass sich viele Menschen schämen, nach Hilfe zu fragen – vor allem, weil durch die Krise auch Personen in eine prekäre Situation gekommen sind, denen es vorher gut gegangen sei und die keine finanziellen Probleme gehabt hätten.

„Viele möchten dem Staat nicht zur Last fallen“, beobachtet auch Kollegin Manuela Ugra. Sie ist seit Mai 2020 die Teamleiterin für Markt und Integration beim Jobcenter in Garbsen und hat gemeinsam mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die jungen Menschen bis 27 Jahre im Blick. Auch in diesem Bereich sei es schwieriger geworden, in Kontakt zu kommen, sagt sie. Knapp 700 junge Menschen werden am Standort in Garbsen begleitet. Ugra und ihr Team unterstützen sie bei unterschiedlichen Problemen – wenn sie keinen Job oder keine Ausbildung bekommen, wenn die Struktur fehlt, bei gesundheitlichen Einschränkungen. „Unser Ziel ist es, dass die Jugendlichen und jungen Erwachsenen finanziell selbst für sich aufkommen können.“

Dabei seien Beratung und Vermittlung das höchste Gut – doch es sei schwerer geworden, sagt Ugra. Derzeit versuche man, vor allem telefonisch in Kontakt zu bleiben. Allgemein komme man aber bislang gut durch die Krise.

„Es ist wichtig, dass die Menschen, die Hilfe brauchen, wissen, dass wir da sind“, sagt Teamleiterin Ugra. Sie sollten auf jeden Fall kommen und abklären, ob sie Hilfe bekommen, so Behrndt.

Info: Das Jobcenter ist erreichbar per E-Mail an jobcenter-region-hannover.garbsen@jobcenter-ge.de. Zudem gibt es ein Bürgertelefon unter der Nummer (0511) 65592299. Es ist montags bis donnerstags von 8 bis 16 und freitags von 8 bis 13 Uhr erreichbar.

Von Linda Tonn