Jazzclub Garbsen präsentiert Konzert mit Stephan Abel, Lutz Krajenski und Christian Schoenefeldt

Berenbostel

Sie stehen für unbändige Spielfreude, Lust an der spontanen Improvisation und Spaß an swingendem und souligem Jazz: Ausnahmesaxofonist Stephan Abel, Lutz Krajenski als einer der besten Pianisten in Deutschland und der Schlagzeuger Christian Schoenefeldt. Die beiden bekannten hannoverschen Musiker, die einige Jahre in der Band von Sänger Roger Cicero spielten, sowie der Drummer aus Oldenburg, der ebenfalls bereits mit vielen hochkarätigen Musikern aus ganz Europa zusammengearbeitet hat, sind am Sonnabend, 22. Februar, auf Einladung des Jazzclubs Garbsen zu Gast in der Tagesstätte Balance im Werner-Baesmann-Park, Birkenweg 80. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass ist um 19 Uhr.

Lutz Krajenski Quelle: Daniel M. G. Weiß

Ob Souljazz oder Hardbob: Die Künstler präsentieren in ihrem Programm mit dem Titel „The New Standard“ eine außergewöhnliche Mischung aus bekannten und neu entdeckten Titeln des Mainstreamjazz. Die drei Musiker werden dabei einige ihrer Lieblingsstücke des klassischen Jazzrepertoires mit eigenen Melodien versehen, um ihnen neuen Glanz und überraschende Effekte zu verleihen. „Und viele der Zuschauer werden sich sicherlich fragen: ,Kenne ich das Stück, oder kenne ich es nicht?‘“, kündigt Bodo Schmidt, Vorsitzender des Jazzclubs Garbsen, an.

Musiker setzen Jazzklassiker neu in Szene

Abel, Krajenski und Schoenefeldt stehen damit in der Tradition so berühmter Bebopmusiker wie Charlie Parker, Dizzy Gillespie und Dexter Gordon. Diese haben in den Vierziger- und Fünfzigerjahren des vergangenen Jahrhunderts eigene Kompositionen über allseits bekannte Standardharmoniefolgen und -formen geschrieben – und damit neue Jazzstücke geschaffen, die heute selbst schon Klassiker sind.

Drummer Christian Schoenefeldt Quelle: Jutta Grätz (Archiv)

Karten kosten 19,90 Euro, ermäßigt 15,90 Euro. Reservierungen zum Jazzclub gibt es unter Telefon (01 77) 96 01 2 73, im Internet auf www.jazzclub-garbsen.de und, soweit verfügbar, an der Abendkasse. Auf der Website gibt es auch weitere Informationen zum Jazzclub Garbsen.

Von Gerko Naumann