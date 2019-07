Amedorf

Die Franzsee-Initiative lädt zur „italienischen Nacht“ ein. Am Sonnabend, 10. August, ab 17 Uhr werden wieder zahlreiche kulinarische Köstlichkeiten und ein abwechslungsreiches Unterhaltungs- und Mitmach-Programm am Ufer des Badesees geboten.

Das gehört zur italienischen Nacht am Franzsee: Aqua Zorbing. Quelle: Archiv (Mirko Bartels)

Auf dem See können Mutige im Aqua-Zorbing-Ball versuchen, über das Wasser zu laufen. Wer den See bis in die hinterste Ecke erkunden möchte, schnappt sich ein Tretboot mit Schaufelrädern. Künstlerisch Interessierte sind zum Beispiel bei Gesine Marwedel und ihren Fine-art-Bodypaintings als Zuschauer willkommen. Rasanter geht es bei Robin Mehnert und Victor Garcia zu. Sie zeigen atemberaubende Rollschuh-Akrobatik. Bei Einbruch der Dunkelheit präsentiert Mehnert auch noch eine faszinierende Leuchtartistik-Show. Unverzichtbar bei der italienischen Nacht: Die Fackelschwimmer mit ihrer Choreografie – ein leuchtendes Ballett in der Dunkelheit.

Die Band Brazzo Brazzone mit Daniel Zeinoun an der Trompete. Quelle: Mirko Bartels

Musikalisch hat sich seit einigen Jahren die Kombo Brazzo Brazzonne bewährt. Die deutschen Italiener spielen ab 18.30 Uhr ihren ansteckend gut gelaunten Stilmix aus Jazz, Rock, Funk, Latin und Balkanbeats, darunter weltbekannte und eigene Songs als Brassband-Version. Höhepunkt soll das obligatorische Feuerwerk zu italienischer Musik werden, sofern das Wetter mitspielt. Danach geht es musikalisch mit einem DJ aus dem Herzschrittmacher-Kollektiv weiter durch die Nacht.

So sieht das bei gutem Wetter zur italienischen Nacht am Franzsee aus: Entspannt, trotz der rund 1500 Gäste. Quelle: Archiv (Carola Faber)

Der Vorverkauf hat begonnen. Eintrittskarten können im Kiosk am Franzsee, bei der VGH-Vertretung Wedemeyer und bei der Apotheke Mandelsloh, beide an der Amedorfer Straße 31, erworben werden. Für Kinder bis einschließlich 14 Jahre ist der Eintritt frei. Alle anderen zahlen im Vorverkauf 6, an der Abendkasse 7,50 Euro. Wer eine Eintrittskarte aus dem Vorverkauf vorzeigt, bekommt zwischen 17 und 18 Uhr im Kaffeegarten gratis ein Stück hausgemachten Blechkuchen. Weitere Informationen sind im Internet unter www.franzseebad.de zu finden.

Von Susann Brosch