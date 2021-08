Immobilienmarkt: Garbsen bleibt teuer

Hannover

Man kennt ihn längst als „Corona-Effekt“ in der Immobilienbranche: Aufgrund der Pandemie und der hohen Immobilienpreise hat in Metropolen eine Art Stadtflucht eingesetzt: Häuslebauer und -käufer suchen vermehrt auf dem Land ihr Eigenheim. Für Garbsen gibt es diesen speziellen Corona-Effekt jedoch nicht, hat die LBS in einer jährlich erscheinenden Studie nun festgestellt.

Generell gilt: „Immer mehr Immobilieninteressenten weichen derzeit von den Großstädten auf das Umland aus. Denn hier lässt sich der Wunsch nach Wohneigentum meist günstiger verwirklichen“, erklärt David Clayton von der LBS Garbsen. So ein Effekt mache sich im Stadtgebiet Garbsen jedoch nicht bemerkbar. „Die Nachfrage ist nahezu ungebrochen groß“, sagt er.

Häuser kosten fast so viel wie in Hannover

Für eine Eigentumswohnung in Garbsen müssen Käufer mit einem Preis von 308.000 Euro rechnen, wenn sie einen Neubau mit 80 Quadratmetern erwerben möchten, zitiert Clayton aus der hauseigenen Studie. Das entspricht 3850 Euro pro Quadratmeter, rechnet der Experte vor. Bei gebrauchten Wohnungen liegen die Quadratmeterpreise bei 2500 Euro.

Erschlossene Baugrundstücke kosten in Garbsen durchschnittlich 290 Euro je Quadratmeter, die Einstiegspreise liegen bei 220 Euro. Für ein gebrauchtes Reihenhaus werden im Schnitt 370.000 Euro aufgerufen, die Preise liegen je nach Lage und Ausstattung zwischen 300.000 Euro und 400.000 Euro.

Wer mehr Platz haben und ein gebrauchtes, frei stehendes Einfamilienhaus kaufen möchte, muss dafür durchschnittlich 455.000 Euro einplanen. Zum Vergleich: Ein Eigenheim kostet in Hannover mit 480.000 Euro fast genauso viel. In der teuersten Kategorie der Landeshauptstadt erreicht der Preis in dieser Größe allerdings bis zu 720.000 Euro.

Schätzung: 500 zusätzliche günstige Wohnungen in Garbsen benötigt

Der Mangel an bezahlbarem Wohnraum ist in Garbsen ein heiß diskutiertes Dauerthema – auch bei den Anwärtern auf das Bürgermeisteramt der aktuellen Kommunalwahl. Mehr als 500 zusätzliche Wohnungen im günstigen Bereich würden Schätzungen zufolge benötigt. Die Lösungsvorschläge der Kandidaten reichen von mehr kommunalem Bauland über die Gründung einer Garbsener Wohnungsbaugenossenschaft bis hin zu Kritik am Baugebiet am Bosse-See, dessen Preise kaum jemand bezahlen könne.

