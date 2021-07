Garbsen-Mitte

Am Donnerstagnachmittag hat Andreas Hadaschik, Schulleiter der IGS Garbsen, den 42. Abiturjahrgang seiner Schule verabschiedet. 86 Schülerinnen und Schüler konnten nach der Verleihung in der Sporthalle der Schule ihr Abiturzeugnis in Händen halten – nach mehr als einem Schuljahr mit Einschränkungen durch das Coronavirus.

„Das Ergebnis kann sich sehen lassen“

„Die Organisation klappte vorzüglich, die Prüflinge waren gut vorbereitet, und das Ergebnis kann sich sehen lassen“, sagt Hadaschik. Besonders freuen können sich Franka Szagun über einen Notendurchschnitt von 1,0 sowie Elias Fink und Lotte Schwörer über einen Notendurchschnitt von 1,2. Insgesamt haben 21 Schülerinnen und Schüler in diesem Jahr einen Notendurchschnitt zwischen 1,0 und 1,9 erreicht.

Mit diesem Jahrgang steigt die Zahl der IGS-Abiturientinnen und -Abiturienten auf 3836.

Das sind die Abiturientinnen und Abiturienten

Folgende Absolventinnen und Absolventen sind hinzugekommen (Die Auflistung beinhaltet die Namen derer, die mit einer Veröffentlichung einverstanden sind):

Jazib Ahmad, Muhammed Fadlullah Akkuc, Kerem Akyüz, Awan Ali, Emin Aliyev, Sophie-Helene Almstadt, Felina Bade, Nils Barlage, Sarah Ben Yaala, Niclas Billert, Jayda Lynn Brown, Luca Buuck, Panagiotis Charemis, Emma Christiansen, Till Kurt Eulich, Niklas Ben Feuerriegel, Elias Merlin Fink, Dennis Finke, Lea Maria Flemming, Khira Madeleine Grunwald, Cara Hagemann, Jolin Haller, Aylina-Lea Hillebrand, Hannes Imelmann, Lalita Jabrayilova, Erva Melike Kökpinar, Ronja Kotzolt, Bjarne Jannis Kreher, Selin Kuvvet, Sina Lassmann, Evangelia Liava, Leonie Märtz, Gian-Luca Mehlert, Phil Mentz, Ilka Michalik, Teoman Mutlucan, Kerem Okumus, Azem Öztürk, Ronja Talatawi Passauer, Giulia Piro, Pauline Ptok, Lara Radowski, Milena-Asya Riethmüller, Merle Rittmeier, Louis Rittmeier, Paul Willem Rodenbeck, Pauline Mia Roppelt, Dilan Sarohan, Nils Schmidt, Nina Naomi Schnitzer, Kim-Ines Schostok, Tom Damian Schulze, Lotte Schwörer, Seda Seker, Irem Nur Sezgin, Lucy Solbach-Krob, Johanna Isabelle Stark, Jolin Stattkus, Nevena Stich, Johann Paul Swoboda, Franka Szagun, Esra Topallar, Rick Ullmann, Denis Veremski, Leon Vies, Samira Wache, Locco-Patrick Walter, Theresa Wedekind, Aylin Wendt, Jeanny Wenzel, Alexandra Denise Wiegmann, Jasper Wiesner, Jola Brit Wittekopf und Stella Wölper.

Von Linda Tonn