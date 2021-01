Garbsen

Die Stimmen aus der Politik werden immer lauter: Unlängst forderte Niedersachsens Gesundheitsministerin Carola Reimann ( SPD) dazu auf, angesichts steigender Corona-Infektionszahlen vermehrt von zu Hause aus zu arbeiten. Doch wie lässt sich so ein Homeoffice umsetzen? Sind Unternehmen und Institutionen überhaupt entsprechend ausgestattet? Und wie stehen die Mitarbeiter selbst zu diesem Arbeitsmodell?

Städtische Mitarbeiter bleiben zu Hause

Für die Garbsener Stadtverwaltung ist das Homeoffice alternativlos. „Wir nehmen hoheitliche Aufgaben wahr“, sagt Pressesprecher Benjamin Irvin, „und müssen schon allein deshalb sicherstellen, dass das entsprechende Personal auch gesund und arbeitsfähig ist.“ Etliche der rund 450 städtischen Mitarbeiter im Rathaus hätten ihre Vorbehalte in Sachen Homeoffice inzwischen relativiert, so Irvin weiter – aber nicht für alle kommt ein Arbeitsplatz in den eigenen vier Wänden infrage.

„Manchmal scheitert das an den Gegebenheiten daheim, aber auch unsere technischen Voraussetzungen lassen kein flächendeckendes Homeoffice zu“, so Irvin. Gemeint sind etwa Serverkapazitäten und notwendige Lizenzübertragungen für ein Büro im Wohnzimmer. 105 der insgesamt 380 entsprechend mit PC ausgestatteten Arbeitsplätze im Rathaus sowie in den Außenstellen hat die Stadt als sogenannte Telearbeitsplätze eingerichtet. Stadtsprecher Irvin ist überzeugt: „Corona hat das Homeoffice salonfähig gemacht. In wenigen Jahren wird das vollkommen normal sein.“

Zwölf neue Mikrowellen bei Laseroptik

Wolfgang Ebert sieht das anders. Für den Firmenchef von Laseroptik in Frielingen und seine rund 100 Mitarbeiter hat das Zusammengehörigkeitsgefühl oberste Priorität. Auch wenn sich zahlreiche Rituale wie das gemeinsame Frühstück, Boßel- und Tischtennisturniere oder auch andere Aktivitäten zurzeit nicht realisieren ließen, sei es der Wunsch fast aller Mitarbeiter, möglichst „in Frielingen an Bord zu sein“, sagt er.

„Wir nehmen den Infektionsschutz natürlich hundertprozentig ernst und stellen ihn hier auch sicher“, sagt Ebert. Laseroptik hat unter anderem seine Zweierbüros „entvölkert“, zusätzliche Arbeitsplätze im großen Veranstaltungssaal und sogar in einer Fertigungshalle eingerichtet. „Wir haben auch zwölf neue Mikrowellen angeschafft, um Warteschlangen in den Fluren zu vermeiden“, sagt Firmenchef Ebert. „Nach Corona werden wir die dann verlosen.“ In ein Homeoffice verlagern lassen sich bei Laseroptik nach dessen Einschätzung sowieso lediglich 20 bis 25 Prozent der Arbeitsplätze. Fertigung und Produktion, aber auch daran anknüpfende Prozesse sind auf die Infrastruktur vor Ort angewiesen.

Arbeiten mit Durchblick: Laseroptik-Firmenchef Wolfgang Ebert hat schon bei der Einrichtung der Büroräume in Frielingen auf Transparenz und Gemeinschaftsgefühl gesetzt – Homeoffice ist bei Laseroptik nicht die Regel. Quelle: Gert Deppe

Vermehrt telefonische Beratung

Auch wenn die Geschäftsstelle der AOK am Rathausplatz geschlossen ist, müssen die Versicherten nicht auf den gewohnten Service verzichten. Fünf Kundenberater können vor Ort aufgrund der weitläufigen Raumaufteilung und eines strengen Hygienekonzepts risikolos arbeiten, die fünf Sachbearbeiter sind teilweise im Homeoffice oder in der Geschäftsstelle für die Versicherten da. Alle sind telefonisch und per E-Mail erreichbar. Wenn es nicht anders geht, können Kunden einen Termin vor Ort vereinbaren.

Mobiles Arbeiten ist bei der Sparkasse Hannover im Bereich der Kundenbetreuung aufgrund strenger Sicherheits- und Datenschutzvorgaben nur sehr eingeschränkt möglich. Um Service und Infektionsschutz gleichermaßen aufrechtzuerhalten, setzt die Sparkasse auch in Garbsen vermehrt auf telefonische Beratung – ohne Vereinbarung bis 13 und nach Terminabsprache bis 19 Uhr.

Für das Handwerk in Garbsen sei das Homeoffice kaum relevant, sagt Petra Reupke, die Vorsitzende der Unternehmerfrauen im Handwerk Neustadt, Wunstorf, Garbsen. Da der Anteil an Büroarbeit ohnehin vergleichsweise gering ist, wird diese zumeist in Einzelbüros geleistet, Abstandsregeln zum Beispiel können so problemlos eingehalten werden. „Mir sind keine Anfragen von Mitarbeitern nach einem Homeoffice bekannt“, sagt Reupke. Durch die Möglichkeit einer flexiblen Arbeitseinteilung ließen sich mögliche Risiken in Zusammenhang mit Corona auf ein Minimum reduzieren.

