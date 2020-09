Auf der Horst

Das Hallenbad am Planetenring öffnet am Montag, 21. September, wieder für Besucher. Zeitgleich startet auch der Schwimmunterricht an Garbsener Schulen. Aus diesem Grund gelten neue Öffnungszeiten. Das Bad hat montags, dienstags und mittwochs von 6 bis 8 Uhr sowie von 14 bis 16 Uhr geöffnet. Am Donnerstag ist das Schwimmbad von 12 bis 16 Uhr für die Öffentlichkeit zugänglich. Weitere Schwimmzeiten sind am Dienstag und Donnerstag von 18 bis 22 Uhr. Am Freitag hat das Hallenbad von 6 bis 10 Uhr geöffnet, am Sonnabend von 9 bis 11 Uhr und von 13 bis 17 Uhr.

Die Reservierung von Zwei-Stunden-Blöcken ist ab Montag, 14. September, montags bis freitags zwischen 10 und 12 Uhr unter Telefon (05131) 707724 sowie per Mail an hallenbad@garbsen.de möglich. Die Sauna bleibt weiterhin geschlossen. In den Herbstferien gibt es kein Schulschwimmen Daher stehen von Montag, 12. Oktober, bis Sonnabend, 24. Oktober, zusätzliche Zeitblöcke von 8 bis 10 Uhr sowie von 12 bis 14 Uhr am Montag, Dienstag und Mittwoch zur Verfügung sowie am Freitag von 12 bis 14 Uhr.

Von Anke Lütjens