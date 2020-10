Garbsen

Wer sich in den nächsten Wochen gegen Grippe impfen lassen will, braucht Geduld – oder einen festen Termin. Hausarztpraxen in Garbsen verzeichnen gerade einen Ansturm im Hinblick auf Grippeschutzimpfungen. „Wir haben in diesem Jahr schon mit einer größeren Nachfrage gerechnet. Aber, dass der gesamte Impfstoff, der in all den vorigen Jahren für die gesamte Impfsaison von Mitte September bis Mitte Januar gereicht hat, nun schon nach vier Wochen nahezu aufgebraucht ist, damit haben wir nicht gerechnet“, sagt Dr. Anja Seidel mit. Sie betreibt zusammen mit Dr. Ines Polley eine Hausarztpraxis im Shopping-Plaza in Garbsen-Mitte.

Lesen Sie auch: Garbsens Bürgermeister lässt sich gegen Grippe impfen

Anzeige

Die Praxis bekommt nach Angaben von Seidel täglich zahlreiche telefonische und persönliche Anfragen für Grippeschutzimpfungen. Das Team hat auch viele Impftermine vergeben. Für alle Patienten, die einen Termin vereinbart haben, liegt auch ein Impfstoff in der Praxis vor. Derzeit können aber keine neuen Termine vergeben werden, weil alle Impfdosen bereits verplant sind. „Seit Mitte September impfen wir täglich zwischen zehn und 20 Patienten gegen Influenza“, so Seidel weiter.

Große Nachfrage: Termine sind verplant

Bereits im Januar bestellt die Praxis über den sogenannten Sprechstundenbedarf die jährliche Menge an Impfstoffen für die gesetzlich versicherten Patienten. Dabei darf nur soviel bestellt werden, wie in den vergangenen Jahren verbraucht wurde. „Grund ist, dass am Ende der Impfsaison möglichst kein Impfstoff ungebraucht vernichtet werden muss“, sagt Seidel. Wegen der großen Nachfrage sind alle Dosen bereits verbraucht oder für Termine verplant. Ähnlich sehe die Situation beim Impfstoff gegen Pneumokokken aus, also den Haupterreger einer bakteriellen Lungenentzündung.

Wer privat versichert ist, bekommt ein Rezept für einen Impfstoff. Das Rezept wird in der Apotheke eingelöst und der Impfstoff zum Termin mitgebracht. Die beiden Ärztinnen warten aktuell auf die Lieferung einer Nachbestellung aus dem August. „Die Apotheken können keinen sicheren Liefertermin nennen“, sagt Seidel. Sie hofft, dass bereits in dieser Woche ein Teil der Lieferung kommt.

Laut Bundesgesundheitsministerium soll ab November wieder ausreichend Impfstoff zur Verfügung stehen. „Aus medizinischer Sicht ist eine Schutzimpfung im November und Dezember, ja sogar noch Anfang Januar immer noch rechtzeitig und ausreichend“, betont Seidel. In der Regel beginne die Grippewelle erst im Januar.

Garbsens Bürgermeister Christian Grahl hat sich auch gegen die Grippe impfen lassen. Quelle: Gerko Naumann

Bürgermeister lässt sich impfen

Garbsens Bürgermeister Christian Grahl hat sich Anfang Oktober ebenfalls gegen die Grippe impfen lassen. Damit wolle er mit gutem Beispiel vorangehen, sagte der Verwaltungschef. Er habe darüber hinaus allen Mitarbeitern des Rathauses eine Grippeschutzimpfung angeboten – diese sei für die Beschäftigten der Stadt kostenlos. Rund 150 machten davon Gebrauch.

Von Anke Lütjens und Gerko Naumann