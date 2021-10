Garbsen

Bürgermeister Christian Grahl hat erstmals öffentlich die Verantwortung für den drohenden Verlust von 8,5 Millionen Euro übernommen. Grahl antwortete am Montag im Rat auf eine Frage von Günter Petrak von den Unabhängigen. Petrak wollte wissen, wer denn die Verantwortung übernehme und wie der aktuelle Stand der Verhandlungen sei. Der Politiker hatte auf eine Art Schuldbekenntnis gehofft und damit auf die Aussicht, dass eine Versicherung für einen Teil des Schadens aufkommt.

Grahl: „Ich übernehme die Verantwortung“

„Ich übernehme als Bürgermeister (grundsätzlich) für alles die Verantwortung, was in der Verwaltung passiert“, sagte Grahl. Es sei aber weder bei ihm noch bei Mitarbeitern ein schuldhaftes oder rechtswidriges Verhalten festgestellt worden. Er habe Rat und Öffentlichkeit „schnell und sehr transparent“ über alle Fragen in dieser Sache informiert. Walter Häfele, Erster Stadtrat und Kämmerer, übernahm den fachlichen Rest der Antwort.

Gericht schlägt Mediation vor

Die Finanzaufsicht Bafin hatte die Bremer Greensill Bank AG wegen drohender Überschuldung am 3. März geschlossen. Mehr als 50 Kommunen und Verbände hatten dort Geld angelegt. Der überwiegende Teil der geschädigten Kommunen und Verbände habe sich Garbsen angeschlossen und lasse sich von einer fachkundigen Kanzlei vertreten, sagte Häfele. „Wir waren die erste Kommune in Deutschland, die beim Amtsgericht Bremen eine Schutzschrift vorgelegt hat, um Ansprüche zu sichern“, sagte Häfele. Die beauftragte Kanzlei habe zwischenzeitlich die Ansprüche der Kommunen an die insolvente deutsche Gesellschaft der internationalen Bank zusammengetragen. Auf Vorschlag des Gerichtes hätten die Kommunen jetzt einem Mediationsverfahren mit Vertretern des britisch-australischen Bankkonzernes zugestimmt.

„Garbsen steht ganz an der Spitze“

„Wir sind in diesem Insolvenzverfahren dabei, unsere Ansprüche voll und ganz geltend zu machen. Garbsen steht da an der Spitze“, sagte Häfele, „schneller und besser als Garbsen das gemacht hat, kann man es nicht machen.“ Zu den Aussichten auf eine Rückzahlung des angelegten Geldes machte Häfele realistischerweise keine Angaben. Dazu sei das Verfahren in einem zu frühen Stadium.

Von Markus Holz