Garbsen

Das Theater für Niedersachsen (TfN) zeigt auf Einladung des Kulturbüros Garbsen am Sonnabend, 11. Dezember, ab 19 Uhr die Tragikomödie „Good bye, Lenin!“ im Forum der IGS. Die außergewöhnliche Komödie von Bernd Lichtenberg nach dem gleichnamigen Film von Wolfgang Becker über die Liebe eines Sohnes zu seiner Mutter ist großes Kino auf der Bühne. Der Theaterabend findet unter 2-G-Bedingungen und mit Sitzabständen statt. Tickets sind online erhältlich.

Der Film ist heute Kult

Die Verfilmung mit Daniel Brühl in der Hauptrolle kam zur Berlinale 2003 in die Kinos, wurde anfangs von Kritikern wenig wohlwollend rezensiert und war von Beginn an beim Publikum sehr erfolgreich. Drehbuchautor Bernd Lichtenberg hatte schon 1989 angefangen, die Wendezeit in eine Filmfassung zu bringen. Darum die große Authentizität des Films: Die Mutter des Protagonisten Alex fällt ins Koma und „verschläft“ den Mauerfall. Als sie acht Monate später die Augen aufschlägt, erwacht sie in einem neuen Land, darf aber wegen ihres schwachen Herzens vom Untergang ihrer geliebten DDR nichts erfahren. Alex, seine Schwester Ariane und sein Kollege Denis lassen die DDR für sie auf 79 Quadratmetern wieder auferstehen.

Geertje Boeden inszeniert Teil ihrer Geschichte

Das Wochenende auf der Datsche, Trabi riechen, nie irgendetwas wegschmeißen, weil man es gebrauchen könnte – all das kennt die TfN-Regisseurin Geertje Boeden noch ansatzweise aus ihrer Kindheit. Die Tochter des Schauspielehepaares Ute Boeden und Herbert Köfer wurde 1985 in Ostberlin geboren. Das Lebensgefühl von damals hat sie auf ihre Art in die Inszenierung einfließen lassen. Boeden inszenierte als freie Regisseurin in Weimar, Dessau, Görlitz, Dresden, Luxemburg und England. In der TfN-Spielzeit 2020/21 brachte sie „Monty Python spamalot“ auf die Bühne. Für „Good bye, Lenin“ führt Boeden ein Ensemble von zehn Darstellerinnen und Darstellern.

Karten gibt es online und im Kulturbüro

Aufgrund der aktuellen Corona-Verordnung werden Besucher im IGS-Forum mit Abstand sitzen, die Zahl der Plätze ist eingeschränkt. Eintrittskarten kosten zwischen 16 und 20 Euro und können online auf www.garbsen.de oder nach einem telefonisch vereinbarten Termin im Kulturbüro im Rathaus, Telefon (05131) 707650, erworben werden. Reguläre Öffnungszeiten hat das Kulturbüro derzeit nicht.

Von Markus Holz