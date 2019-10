Garbsen

4474 Kunden des Netzanbieters Vodafone müssen seit Mittwochmorgen in weiten Teilen von Garbsen auf Fernsehen, Telefonie und Internet verzichten. Ursache ist ein Glasfaserschaden auf der Hauptleitung zwischen Seelze und dem Knotenpunkt am Mühlenbergsweg in Altgarbsen. Der Schaden soll möglichst noch am...