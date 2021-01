Garbsen

Zusammen mal richtig in Bewegung kommen bei all dem Sitzen und Homeschooling – das passt derzeit nur bedingt zusammen. Das Geschwister-Scholl-Gymnasium (GSG) hat sich eine Onlinealternative überlegt und den ersten Bleib-fit-Tag für den siebten Jahrgang erfunden. „Das Programm wurde besser angenommen als manche Onlineunterrichtseinheit“, berichtet Lehrerin Nathalie Foury-Feesche.

Sie ist am GSG unter anderem für Gesundheitsprävention zuständig und hat den Projekttag wie seit Mai 2018 alle Präventionsaktionen mit Studierenden des Instituts für Sportwissenschaft an der Leibniz-Universität Hannover ausgerichtet. Unter dem Motto „Gesund leben lernen“ bot das Team ein vielfältiges Programm zu Bewegung, Entspannung und Ernährung an. In drei Doppelstunden mit jeweils einem Thema bekamen die Schülerinnen und Schüler in kurzen Vorträgen Informationen über die Wirbelsäule, probierten Shiatsu aus und erhielten vielfältige Ideen für ein gesundes Frühstück inklusive einer Anleitung zum bewussten Einkauf.

Anzeige

In Theoriestunden informieren sich die Schülerinnen und Schüler über gesunde Ernährung. Quelle: Privat

Vom gesunden Kiosk bis zur Rückenschule

Trotz des reibungslosen Ablaufes der Onlineversion freut sich das Team um Foury-Feesche, wenn die nächste Auflage wieder im Schulgebäude stattfinden kann. „Dieser Tag ist ja keine Einmalaktion, Gesundheitsprävention fängt bei uns im fünften Jahrgang an“, sagt Foury-Feesche. Sie will das Angebot nicht gänzlich einstellen. „Unser gesunder Kiosk muss beispielsweise aufgrund der Hygieneanforderungen vorübergehend schließen. Sobald es möglich ist, soll das Projekt wieder anlaufen“, sagt die Pädagogin. Dafür rettet sie andere Elemente mit Onlinevarianten.

Zum Beispiel die Rückenschule. Die stand in Zusammenarbeit mit einer Krankenkasse eigentlich für Sommer 2020 im Plan. „Die Schülerinnen und Schüler haben gemerkt, wie viel Zeit sie im Sitzen verbringen“, erklärt Foury-Feesche. Das sei während des Homeschoolings nicht anders. Auch ein Kurs über den Umgang mit Stress musste wegen Corona abgesagt werden. Teile davon konnte das Team online beim Bleib-fit-Tag umsetzen. „Wir haben einen Weg gefunden, das Thema bei den Schülerinnen und Schülern präsent zu halten“, sagt Foury-Feesche.

Von Torben Ritzinger