Berenbostel

Ungewöhnlicher Fund auf der B6: Am Sonnabendabend gegen 23.30 Uhr hat die Polizei Garbsen an der Einmündung in die Hermann-Löns-Straße mehrere rote Getränkekisten sichergestellt. Zuvor war die Stelle als Gefahrenstelle gemeldet worden. Laut Polizei lagen die Kisten und einzelne Flaschen über die Fahrbahn verteilt. Bis auf zwei Flaschen sind alle unversehrt geblieben, so die Polizei. Sie sucht nun den Besitzer. Er kann sich unter Telefon (05131) 7014515 bei der Polizei Garbsen melden und die Flaschen in Empfang nehmen.

Von Linda Tonn