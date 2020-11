Garbsen

Die Polizei Hannover hat am Wochenende verstärkt Kontrollen in Gastronomiebetrieben durchgeführt und überprüft, ob die Beschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie eingehalten werden. Dabei konzentrierten sich die Beamten vor allem auf Restaurants und Bars. Wie die Polizei Hannover mitteilte, wurden in Garbsen am Freitag neun Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen Betreiber von Gastronomiebetrieben eingeleitet.

Teilweise trugen die Angestellten keinen Mund-Nasen-Schutz, es fehlte ein Hygienekonzept, oder die Kontaktdaten der Gäste wurde nicht ordnungsgemäß erfasst. Anders als einige Bars in Hannover blieben die Restaurants in Garbsen aber geöffnet.

