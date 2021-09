Ging er bei dem Brand am Mühlenbergsweg auf Feuerwehrleute und Polizisten los? Am Dienstag musste sich der Garbsener Andreas B. vor dem Amtsgericht Neustadt verantworten. Seine Version klang dabei ganz anders als die Anklage.

Bei dem Dachstuhlbrand in einem Mehrfamilienhaus am Mühlenbergsweg in Garbsen soll er auf Retter und Polizei losgegangen sein: Angeklagter Andreas B. (rechtes Bild, rechts) mit Anwalt Dirk Schoenian. Quelle: Frank Tunnat